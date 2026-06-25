Tömeges osztalékemelés az amerikai bankoknál: itt vannak a stresszteszt eredményei

A Federal Reserve (Fed) szerdán közzétett éves stressztesztje szerint az Egyesült Államok 32 legnagyobb bankja stabil pénzügyi helyzetben van, így egy súlyos gazdasági visszaesés esetén is képes lenne folytatni a hitelezést. A vizsgálat alapján a pénzintézetek együttesen több mint 700 milliárd dollárnyi feltételezett veszteséget is el tudnának nyelni úgy, hogy tőkemegfelelési mutatóik a szabályozói minimum felett maradnának - írja a Reuters. A jegybanki eredmények közzétételét követően több bank is osztalékemelést jelentett be.

A szimuláció egy olyan feltételezett globális recessziót modellezett, amelyben

a lakóingatlanok árai a harmadával esnek vissza,

a munkanélküliségi ráta 10 százalékra ugrik,

a pénzügyi piacokat pedig súlyos turbulencia jellemzi.

Ebben a forgatókönyvben a nagybankok átlagos tőkemegfelelési mutatója ugyan

1,6 százalékponttal csökkent, de még így is a kötelező minimum felett maradt.

Michelle Bowman, a Fed felügyeletért felelős alelnöke (címlapképünkön) kiemelte, hogy az eredmények egyértelműen a bankrendszer ellenálló képességét igazolják.

A modellezett krízishelyzetben a pénzintézeteknél mintegy

200 milliárd dolláros hitelkártya-veszteség,

160 milliárd dolláros vállalati hitelveszteség, valamint

75 milliárd dolláros kereskedelmiingatlan-piaci veszteség

keletkezett. A szektor összesített elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatója (CET1) a vizsgálat során 12,8 százalékról 11,2 százalékra mérséklődött.

A legalacsonyabb mutatót a First Citizens regisztrálta 6,7 százalékkal,

míg a legmagasabb tőkemegfelelési szintet a Charles Schwab érte el 32,2 százalékkal. A kedvező teszteredmények közzétételét követően több nagybank is azonnal megemelte az osztalékfizetést:

a JPMorgan a harmadik negyedévtől részvényenként 1,65 dollárra növeli az osztalékát, és új sajátrészvény-visszavásárlási programot indít,

a harmadik negyedévtől részvényenként 1,65 dollárra növeli az osztalékát, és új sajátrészvény-visszavásárlási programot indít, a Goldman Sachs a jövő hónaptól 4,50 dollárról 5 dollárra emeli a kifizetést, ami 25 százalékos növekedést jelent,

a jövő hónaptól 4,50 dollárról 5 dollárra emeli a kifizetést, ami 25 százalékos növekedést jelent, a Morgan Stanley 15 százalékkal, részvényenként 1,15 dollárra növelte az osztalékát, és újraindított egy 20 milliárd dollár keretösszegű részvény-visszavásárlási programot,

15 százalékkal, részvényenként 1,15 dollárra növelte az osztalékát, és újraindított egy 20 milliárd dollár keretösszegű részvény-visszavásárlási programot, míg a Wells Fargo 11 százalékos,

11 százalékos, a State Street pedig 10 százalékos osztalékemelést jelentett be.

Az idei teszteredmények mérsékeltebb visszaesést mutattak a korábbi évekhez képest.

A Fed már februárban jelezte, hogy a mostani vizsgálat alapján nem módosítja az egyes pénzintézetek egyedi stressztőke-pufferét, vagyis azt a kiegészítő tőkét, amelyet a nagybankoknak a kockázati profiljuk alapján kell tartaniuk. A jegybank szerdán megerősítette, hogy ezt a puffert legközelebb csak a 2027-es tesztet követően frissíti majd, miután átfogóan átalakította a stresszteszt-modelleket és a krízisforgatókönyveket. Ez a reform a bankszektor azon régóta hangoztatott kritikájára reagál, amely szerint a jelenlegi vizsgálati módszertan átláthatatlan és túlzottan szubjektív.

A piaci szereplők emellett feszülten várják az iparág által is támogatott új tőkekövetelmények bevezetését,

elsősorban a kockázatérzékeny tőkeszabályozásra vonatkozó bázeli javaslatcsomagot. Ezek a szabályozási változások akár több milliárd dollárnyi szabad tőkét is felszabadíthatnának, amelyet a bankok osztalékként vagy részvény-visszavásárlás útján juttathatnának vissza a befektetőknek, illetve a hitelezési tevékenységük bővítésére fordíthatnának.

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