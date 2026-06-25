Tömeges osztalékemelés az amerikai bankoknál: itt vannak a stresszteszt eredményei

A szimuláció egy olyan feltételezett globális recessziót modellezett, amelyben
- a lakóingatlanok árai a harmadával esnek vissza,
- a munkanélküliségi ráta 10 százalékra ugrik,
- a pénzügyi piacokat pedig súlyos turbulencia jellemzi.
Ebben a forgatókönyvben a nagybankok átlagos tőkemegfelelési mutatója ugyan
1,6 százalékponttal csökkent, de még így is a kötelező minimum felett maradt.
Michelle Bowman, a Fed felügyeletért felelős alelnöke (címlapképünkön) kiemelte, hogy az eredmények egyértelműen a bankrendszer ellenálló képességét igazolják.
A modellezett krízishelyzetben a pénzintézeteknél mintegy
- 200 milliárd dolláros hitelkártya-veszteség,
- 160 milliárd dolláros vállalati hitelveszteség, valamint
- 75 milliárd dolláros kereskedelmiingatlan-piaci veszteség
keletkezett. A szektor összesített elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatója (CET1) a vizsgálat során 12,8 százalékról 11,2 százalékra mérséklődött.
A legalacsonyabb mutatót a First Citizens regisztrálta 6,7 százalékkal,
míg a legmagasabb tőkemegfelelési szintet a Charles Schwab érte el 32,2 százalékkal. A kedvező teszteredmények közzétételét követően több nagybank is azonnal megemelte az osztalékfizetést:
- a JPMorgan a harmadik negyedévtől részvényenként 1,65 dollárra növeli az osztalékát, és új sajátrészvény-visszavásárlási programot indít,
- a Goldman Sachs a jövő hónaptól 4,50 dollárról 5 dollárra emeli a kifizetést, ami 25 százalékos növekedést jelent,
- a Morgan Stanley 15 százalékkal, részvényenként 1,15 dollárra növelte az osztalékát, és újraindított egy 20 milliárd dollár keretösszegű részvény-visszavásárlási programot,
- míg a Wells Fargo 11 százalékos,
- a State Street pedig 10 százalékos osztalékemelést jelentett be.
Az idei teszteredmények mérsékeltebb visszaesést mutattak a korábbi évekhez képest.
A Fed már februárban jelezte, hogy a mostani vizsgálat alapján nem módosítja az egyes pénzintézetek egyedi stressztőke-pufferét, vagyis azt a kiegészítő tőkét, amelyet a nagybankoknak a kockázati profiljuk alapján kell tartaniuk. A jegybank szerdán megerősítette, hogy ezt a puffert legközelebb csak a 2027-es tesztet követően frissíti majd, miután átfogóan átalakította a stresszteszt-modelleket és a krízisforgatókönyveket. Ez a reform a bankszektor azon régóta hangoztatott kritikájára reagál, amely szerint a jelenlegi vizsgálati módszertan átláthatatlan és túlzottan szubjektív.
A piaci szereplők emellett feszülten várják az iparág által is támogatott új tőkekövetelmények bevezetését,
elsősorban a kockázatérzékeny tőkeszabályozásra vonatkozó bázeli javaslatcsomagot. Ezek a szabályozási változások akár több milliárd dollárnyi szabad tőkét is felszabadíthatnának, amelyet a bankok osztalékként vagy részvény-visszavásárlás útján juttathatnának vissza a befektetőknek, illetve a hitelezési tevékenységük bővítésére fordíthatnának.
Címlapkép forrása: Eric Lee/Bloomberg via Getty Images
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