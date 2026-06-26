Döntött az európai jegybank: banki szabályok garmadáját törlik el

Az Európai Központi Bank (EKB) pénteki bejelentése alapján visszavon több, a bankoknak szóló ajánlást és útmutatót, valamint enyhíti a vállalatirányítással szemben támasztott elvárásait. A lépés részben a bankszektor kritikáira adott válasz, és illeszkedik abba a nemzetközi trendbe, amelynek keretében a szabályozók világszerte fokozatosan kivezetik a globális pénzügyi válság után bevezetett legszigorúbb intézkedéseket. Ezt a folyamatot leginkább a Donald Trump amerikai elnök vezette adminisztráció határozott deregulációs törekvései ösztönzik.

Frank Elderson, az EKB igazgatótanácsának tagja szerint a cél az, hogy a felügyeleti iránymutatások világosak, következetesek és célravezetőek maradjanak a mind összetettebbé váló kockázati környezetben.

Ennek jegyében az EKB mintegy 40, elavultnak ítélt felügyeleti kiadványt von vissza. Ezek között szerepel a koronavírus-járvány idején bevezetett osztalékfizetési tilalom, valamint az adatgyűjtésre és az adatszolgáltatásra vonatkozó elvárások egy része is.

Emellett a jegybank visszaminősíti azt az útmutató-tervezetet, amely a hitelintézetek vállalatirányításával és kockázati kultúrájával kapcsolatos elvárásokat foglalta össze.

Ez a dokumentum a bankok belső működésének számos területét érintette, a vezetőtestületi tagok javadalmazásától és időráfordításától kezdve egészen a visszaélés-bejelentők védelméig.

A kötelező érvényű előírások helyett az EKB a jövőben a bevált gyakorlatokról ad ki jelentést, amely nem bír majd kötelező erővel. Ez azt jelenti, hogy a pénzintézetek akár teljes mértékben megfelelhetnek a vonatkozó jogi keretrendszernek anélkül is, hogy az útmutatóban részletezett ajánlásokat alkalmaznák, amennyiben más, hatékonyabb megoldásokat vezetnek be.

Számos egyéb EKB-útmutató felülvizsgálata is folyamatban van, köztük a kockázatosabb hitelezési formákat szabályozó, meglehetősen érzékeny dokumentumé is, amelyről a döntés az év végéig várható.

Forrás: Reuters

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