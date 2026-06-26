Egyre több pénzt vesznek le a bankszámlájukról az oroszok, a jegybank szerint nincs baj

Az ügyfelek elsősorban azért halmoznak fel készpénzt, mert tartanak attól, hogy a bankkártyás fizetési terminálok működésképtelenné válnak az időszakos internetkimaradások alatt. A hatóságok tájékoztatása szerint ezeket a korlátozásokat az ukrán drónok navigációjának megzavarása érdekében vezették be. Az orosz jegybank – amely hivatalosan nem tért ki a hálózati kimaradásokra – a Reuters hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy
kész elegendő támogatást nyújtani a kereskedelmi bankoknak az ebből fakadó likviditáshiány kezelésére.
A bankrendszeren kívüli készpénzállomány az idén eddig éves szinten 17,5 százalékkal, több mint 19 ezer milliárd rubelre (mintegy 243 milliárd dollárra) emelkedett. Ez komoly nyomás alá helyezi a betétekből gazdálkodó bankrendszert, így a növekvő
likviditáshiány júniusban már elérte a kétezer milliárd rubelt.
"A jelenlegi likviditáshiány mértéke nem teszi szükségessé rendkívüli intézkedések bevezetését. Az orosz jegybank
a készpénzkeresletet is figyelembe véve biztosítja a szükséges likviditást a pénzintézetek számára
– áll a jegybank közleményében. A június 19-i óvatos, 25 bázispontos kamatcsökkentést követően a heti repóoaukción a bankok likviditási igénye már több mint egyharmaddal haladta meg a felkínált mennyiséget.
A készpénz iránti kereslet idei növekedési üteme felülmúlta a bankbetétek bővülését,
amelyek a magas jegybanki alapkamat mellett a pénzintézetek kulcsfontosságú forrásának számítanakk. Nyugati és orosz közgazdászok egyaránt figyelmeztetnek a rendszer sérülékenységére, mivel a nemteljesítő hitelek aránya folyamatosan nő, miközben a gazdasági növekedés és a hitelezési aktivitás lassul.
Alekszandr Vegyahin, a Sberbank első vezérigazgató-helyettese szerint a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében az év elején végrehajtott adóemelések szintén fokozták a készpénzkeresletet, mivel a vállalatok – különösen a kisvállalkozások – gyakran készpénzes fizetéssel igyekeznek elkerülni az adóterheket. Bár a jegybank becslései szerint a likviditáshiány az év végére akár a 3600 milliárd rubelt is elérheti, a nagyobb pénzintézetek bőséges tartalékaiknak köszönhetően továbbra is zökkenőmentesen teljesítik a jegybanki előírásokat.
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