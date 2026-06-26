Egyre több pénzt vesznek le a bankszámlájukról az oroszok, a jegybank szerint nincs baj

Az orosz jegybank pénteki közleménye szerint nincs szükség további intézkedésekre a bankrendszer stabilizálásához, bár az utóbbi hónapokban érezhetően megugrott a készpénzfelvétel, amit a szakértők az internetkimaradások és a fizetési rendszerek esetleges fennakadásai miatti lakossági aggodalmakkal magyaráznak - írja a Reuters.

Az ügyfelek elsősorban azért halmoznak fel készpénzt, mert tartanak attól, hogy a bankkártyás fizetési terminálok működésképtelenné válnak az időszakos internetkimaradások alatt. A hatóságok tájékoztatása szerint ezeket a korlátozásokat az ukrán drónok navigációjának megzavarása érdekében vezették be. Az orosz jegybank – amely hivatalosan nem tért ki a hálózati kimaradásokra – a Reuters hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy

kész elegendő támogatást nyújtani a kereskedelmi bankoknak az ebből fakadó likviditáshiány kezelésére.

A bankrendszeren kívüli készpénzállomány az idén eddig éves szinten 17,5 százalékkal, több mint 19 ezer milliárd rubelre (mintegy 243 milliárd dollárra) emelkedett. Ez komoly nyomás alá helyezi a betétekből gazdálkodó bankrendszert, így a növekvő

likviditáshiány júniusban már elérte a kétezer milliárd rubelt.

"A jelenlegi likviditáshiány mértéke nem teszi szükségessé rendkívüli intézkedések bevezetését. Az orosz jegybank

a készpénzkeresletet is figyelembe véve biztosítja a szükséges likviditást a pénzintézetek számára

– áll a jegybank közleményében. A június 19-i óvatos, 25 bázispontos kamatcsökkentést követően a heti repóoaukción a bankok likviditási igénye már több mint egyharmaddal haladta meg a felkínált mennyiséget.

A készpénz iránti kereslet idei növekedési üteme felülmúlta a bankbetétek bővülését,

amelyek a magas jegybanki alapkamat mellett a pénzintézetek kulcsfontosságú forrásának számítanakk. Nyugati és orosz közgazdászok egyaránt figyelmeztetnek a rendszer sérülékenységére, mivel a nemteljesítő hitelek aránya folyamatosan nő, miközben a gazdasági növekedés és a hitelezési aktivitás lassul.

Alekszandr Vegyahin, a Sberbank első vezérigazgató-helyettese szerint a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében az év elején végrehajtott adóemelések szintén fokozták a készpénzkeresletet, mivel a vállalatok – különösen a kisvállalkozások – gyakran készpénzes fizetéssel igyekeznek elkerülni az adóterheket. Bár a jegybank becslései szerint a likviditáshiány az év végére akár a 3600 milliárd rubelt is elérheti, a nagyobb pénzintézetek bőséges tartalékaiknak köszönhetően továbbra is zökkenőmentesen teljesítik a jegybanki előírásokat.

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