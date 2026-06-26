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Itt a legjobb trükk, hogy milliók landoljanak a bankszámládon akár pár perc alatt

Portfolio
Az elmúlt időszakban látványosan a támogatott, lakhatáshoz kapcsolódó pénzügyi megoldásokra irányult a figyelem, miközben a háttérben egy rugalmasabb, piaci alapon működő forma is erőteljesen teret nyert. Népszerűségét részben az magyarázza, hogy nem kötődik szorosan egyetlen konkrét élethelyzethez: lakásfelújítás, autócsere, nagyobb családi kiadás, váratlan helyzet vagy akár több kisebb terv összehangolása esetén is kézenfekvő választás lehet, amit most mutatunk, feltérképezve a legjobb lehetőségeket.
Követeléskezelési trendek 2026
A Portfolio és az EOS közös szervezésű félnapos konferenciája a kintlévőség-kezelés egyik fontos hazai szakmai eseménye, amelyet immár 11. éve rendezünk meg. Idén szeptemberben kiemelt figyelmet fordítunk azokra a témákra, amelyek jelenleg leginkább formálják a szakmát: a változó gazdaságpolitikai környezet hatásaira, az új szabályozási kihívásokra, az AI, digitalizáció és automatizáció lehetőségeire.
Információ és jelentkezés

A lakosság gyors pénzhez juttatásában ma már elengedhetetlen szerepet játszik a magas fokú digitalizáció. Néhány kattintás, előzetes ajánlat és minimális adminisztráció is elegendő ahhoz, hogy valaki gyorsan képet kapjon a pénzügyi lehetőségeiről. A korábbi, ingatlanhoz vagy egyéb biztosítékhoz kötött megoldásokkal szemben felértékelődnek a kevés kötöttséggel járó pénzhez jutási opciók, ami különösen azoknak vonzó, akik egyszerű, átlátható és gyorsan elérhető forrást keresnek személyes céljaikhoz.

A kereslet erősödését az is támogatja, hogy a szolgáltatók között egyre élesebb a verseny, így kedvezőbb feltételek és magasabb elérhető összegek jelentek meg a piacon.

Egyre gyakoribbak a célzott, előre kalkulált ajánlatok, valamint azok a megoldások, amelyek meglévő pénzügyi keretek átrendezésével kínálnak nagyobb mozgásteret.

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