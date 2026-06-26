Jókora kockázatátviteli tranzakciót zárt a KBC

A kockázatátvitelt a KBC hitelhez kötött kötvények (credit-linked notes) intézményi befektetők körében történő kihelyezésével valósította meg. Ezek az értékpapírok a KBC Bank vállalati üzletága által összeállított, 1,25 milliárd eurós portfólió első veszteségviselő szeletére (first loss) nyújtanak fedezetet.

A tranzakció eredményeként a kockázattal súlyozott eszközök értéke mintegy 0,7 milliárd euróval mérséklődik a társasgánál. Ez a KBC Csoport CET1 tőkemutatóját körülbelül 8 bázisponttal javítja a 2026 második negyedévi adatok alapján.

Az SRT-kről itt írtunk részletesen:

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