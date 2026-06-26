Már a bankok biztonságát fenyegetik egyes AI-modellek - Svájcból érkezett a legújabb figyelmeztetés

Amstad azután nyilatkozott a Reuters hírügynökségnek, hogy lezajlott az első olyan hackathon, amelynek célja új felügyeleti eszközök kifejlesztése volt a témában. Az elnök rámutatott, hogy
A szoftveres sérülékenységet feltáró modellek az utóbbi időben egyre súlyosabb kiberbiztonsági és nemzetbiztonsági kockázatokat jeleznek,
miközben a mesterséges intelligencia komoly biztonsági és elszámoltathatósági kérdéseket vet fel a pénzintézeteknél.
"Mivel a hackerek egyre gyorsabban dolgoznak, a bankoknak is alkalmazkodniuk kell, és gyorsabban kell javítaniuk a sérülékenységeket" – fogalmazott az elnök. A FINMA közreműködésével külön fórum jött létre az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezetén (IOSCO) belül, hogy ösztönözze a mesterséges intelligencia alkalmazását a globális pénzügyi piacok mintegy 95 százalékát lefedő hatóságoknál.
A héten mintegy száz szakpolitikai és technológiai szakember vett részt a rendezvényen, ahol a kriptopiacok ellenőrzését segítő közös eszközök kifejlesztésén dolgoztak. Amstad elmondása szerint a szabályozó hatóságok azt is vizsgálják, miként lehetne a biztonsági mechanizmusokat közvetlenül a digitális eszközök rendszereibe beépíteni.
Az olyan modellekkel szerzett tapasztalatok, mint az Anthropic Mythos rendszere, már most rávilágítottak a sérülékenységekre és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó működési kockázatokra. Az amerikai kormány ebben a hónapban elrendelte, hogy az Anthropic
nemzetbiztonsági aggályok miatt függessze fel a legújabb, Mythos és Fable nevű modelljeinek exportját.
A kínai 360 Security Technology kiberbiztonsági vállalat eközben bejelentette, hogy hazai alternatívát fejlesztett ki a Mythos helyett.
Svájcnak meg kell őriznie a hozzáférést a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modellekhez
– hangsúlyozta Amstad, hozzátéve, hogy a technológia kulcsszerepet játszhat a rendszerek megerősítésében, még mielőtt azokat éles üzembe állítanák.
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