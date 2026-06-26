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Pénzeső zúdul a piacokra, osztalékemelések jönnek az amerikai nagybankoknál
Bank

Pénzeső zúdul a piacokra, osztalékemelések jönnek az amerikai nagybankoknál

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A nagy amerikai bankok szerdán osztalékemelést jelentettek be, több pénzintézet pedig új részvény-visszavásárlási programot is indít, miután a Federal Reserve közzétette a legutóbbi banki stressztesztek eredményeit.
  • A Citigroup 12 százalékkal, 67 centre emeli a negyedéves osztalékát, valamint fenntartja a több évre szóló, 30 milliárd dolláros törzsrészvény-visszavásárlási programját.
  • A Goldman Sachs törzsrészvények után fizetett osztaléka a jövő hónaptól 11 százalékkal emelkedik, így a papíronkénti kifizetés a korábbi 4,50 dollárról 5,00 dollárra nő.
  • A Bank of America a következő havi igazgatótanácsi ülése után határoz majd a negyedéves osztalékáról, miközben érvényben tartja a 40 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási keretét.
  • A JPMorgan Chase részvényenként 1,50 dollárról 1,65 dollárra emeli a negyedéves osztalékát, és egy új, 50 milliárd dolláros törzsrészvény-visszavásárlási programot is bejelentett.
  • A Morgan Stanley 15 százalékkal, részvényenként 1,15 dollárra növeli az osztalékát, miközben az igazgatótanács egy több évre szóló, 20 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot is jóváhagyott.
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Forrás: Reuters

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