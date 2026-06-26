TUR
Törökország 3 2 Egyesült Államok
USA
 Vége
D csoport
PAR
Paraguay 0 0 Ausztrália
AUS
 Vége
D csoport
NOR
Norvégia Franciaország
FRA
 Ma 21:00
I csoport
SEN
Szenegál Irak
IRQ
 Ma 21:00
I csoport
  • Megjelenítés
Új védelmi bankot alapítanak, Luxemburgban lesz az európai központja
Bank

Új védelmi bankot alapítanak, Luxemburgban lesz az európai központja

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Mark Carney kanadai miniszterelnök (címlapképünkön) pénteki bejelentése szerint a tervezett új, többoldalú védelmi bank európai központja Luxemburgban, míg a fő székhelye Kanadában lesz - írja a Reuters.

A Carney által szorgalmazott

Védelmi, Biztonsági és Ellenállóképességi Bank

kanadai központjáért jelenleg öt város verseng. Az intézmény célja az, hogy 135 milliárd dollárt mozgósítson védelmi projektek finanszírozására, különösen azokban az országokban, amelyek nehezen jutnak kedvező finanszírozási forrásokhoz.

Kanada várakozásai szerint a bank segítségével a kis- és közepes védelmi vállalatok képesek lesznek kielégíteni a fegyverek és egyéb katonai felszerelések iránti megnövekedett keresletet, amely különösen az ukrajnai háború kitörése óta erősödött meg. Carney úgy véli, hogy a korábbi kezdeményezések – köztük az Európai Unió hitelprogramjai – nem bizonyultak elegendőnek ezen a téren.

Még több Bank

Újabb pénzügyi csomagot hagyott jóvá Ukrajnának az EBRD

Már a bankok biztonságát fenyegetik egyes AI-modellek - Svájcból érkezett a legújabb figyelmeztetés

Egyre több pénzt vesznek le a bankszámlájukról az oroszok, a jegybank szerint nincs baj

Az országok kritikus tömege készül csatlakozni, Kanada is köztük van. Mi adunk otthont a fő székhelynek, míg Luxemburg lesz az európai központ

– nyilatkozta a miniszterelnök az újságíróknak.

Carney hozzátette, hogy a bank részleteiről szívesen egyeztet majd az új brit miniszterelnökkel is. Szakértők szerint a jövő havi, ankarai NATO-csúcstalálkozót követően derülhet ki pontosabban, hogy mely országok állnak majd be a kezdeményezés mögé.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlan húzás: a tengerentúlra menekíti a legütőképesebb fegyvereinek gyártását Ukrajna az orosz csapások elől

Színre lépett és asztalra csapott az "anti-Trump": gyűlnek már felette a sötét felhők, de még sincs minden veszve?

Asztalt borít Amerika: vége a közös munkának a legközelebbi katonai szövetségesükkel

Bejelentette Zelenszkij: erre fogják használni az EU-s hitel első részletét

Címlapkép forrása: David Kawai/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: újabb sorcsere a minisztériumokban, Sulyok Tamás aláírta az uniós pénzekkel kapcsolatos törvényt
40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Újra előkerült a bankvezér utódlásának kérdése: nem lesz gyaloggalopp
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility