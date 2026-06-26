Új védelmi bankot alapítanak, Luxemburgban lesz az európai központja

Mark Carney kanadai miniszterelnök (címlapképünkön) pénteki bejelentése szerint a tervezett új, többoldalú védelmi bank európai központja Luxemburgban, míg a fő székhelye Kanadában lesz - írja a Reuters.

A Carney által szorgalmazott

Védelmi, Biztonsági és Ellenállóképességi Bank

kanadai központjáért jelenleg öt város verseng. Az intézmény célja az, hogy 135 milliárd dollárt mozgósítson védelmi projektek finanszírozására, különösen azokban az országokban, amelyek nehezen jutnak kedvező finanszírozási forrásokhoz.

Kanada várakozásai szerint a bank segítségével a kis- és közepes védelmi vállalatok képesek lesznek kielégíteni a fegyverek és egyéb katonai felszerelések iránti megnövekedett keresletet, amely különösen az ukrajnai háború kitörése óta erősödött meg. Carney úgy véli, hogy a korábbi kezdeményezések – köztük az Európai Unió hitelprogramjai – nem bizonyultak elegendőnek ezen a téren.

Az országok kritikus tömege készül csatlakozni, Kanada is köztük van. Mi adunk otthont a fő székhelynek, míg Luxemburg lesz az európai központ

– nyilatkozta a miniszterelnök az újságíróknak.

Carney hozzátette, hogy a bank részleteiről szívesen egyeztet majd az új brit miniszterelnökkel is. Szakértők szerint a jövő havi, ankarai NATO-csúcstalálkozót követően derülhet ki pontosabban, hogy mely országok állnak majd be a kezdeményezés mögé.

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