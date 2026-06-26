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Újra előkerült a bankvezér utódlásának kérdése: nem lesz gyaloggalopp
Bank

Újra előkerült a bankvezér utódlásának kérdése: nem lesz gyaloggalopp

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A JPMorgan vezetése átalakította a felső vezetését egy új utódlási terv kidolgozása érdekében, miközben egy bennfentes forrás szerint Jamie Dimon vezérigazgató legalább további három évig a pénzintézet élén marad. Ez a lépés egyúttal szűkítette Dimon lehetséges utódainak körét, mivel a Wall Streeten az egyik legfőbb esélyesnek tartott Marianne Lake több mint 25 év szolgálat után távozik a banktól és visszavonul.

A bank Doug Petnót és Troy Rohrbaught nevezte ki társelnökké. Rohrbaugh veszi át Lake helyét, így ő lesz a lakossági banki üzletág vezérigazgatója, míg Petno a kereskedelmi és befektetési banki részleg vezérigazgatójává lép elő. Korábban mindketten ennek az üzletágnak a társvezérigazgatóiként dolgoztak. A forrás szerint a pénzintézet a Lake, Petno és Rohrbaugh alkotta hármasból kettőt szeretett volna társelnöki pozícióba emelni, Lake pedig azután döntött a távozás mellett, hogy egyik posztot sem kapta meg.

A pénzintézet Petnónak és Rohrbaughnak egyenként 30 millió dolláros megtartási bónuszt ítélt meg, míg Jennifer Piepszak operatív igazgató és Mary Erdoes, a vagyonkezelési üzletág vezérigazgatója 20-20 millió dollárt kapott. A Keefe, Bruyette & Woods elemzői rámutattak, hogy a bónuszok kifizetése teljesítménycélokhoz kötött, ami lényegében a menedzsment stabilizálását és megtartását szolgálja.

A bankot 2006 januárja óta irányító Dimon a vezérigazgatói poszt átadása után ügyvezető elnökként folytatná a munkát.

A forrás szerint az igazgatótanács kifejezetten ragaszkodik a maradásához. Az elemzők sem számítanak arra, hogy a közeljövőben távozna. Gerard Cassidy, az RBC Capital Markets ügyvezető igazgatója úgy véli, Dimon visszavonulásának ütemezése némileg kitolódott, mivel a Lake helyére lépő két vezető még nem rendelkezik olyan széles körű tapasztalattal, mint a távozó szakember.

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A két társelnök közül rövid távon Petno tűnik esélyesebbnek, mivel korábbi sokrétű vezetői feladatai miatt a befektetők jobban ismerik őt. Rohrbaugh ugyanakkor a lakossági üzletág irányításával, valamint a befektetési banki és kereskedési tapasztalataival hosszabb távon tehet szert előnyre. A Kalshi fogadási platformon mindenesetre szoros a verseny, ott Petno 25, Rohrbaugh 23 százalákon áll, míg Piepszak 14 százalékkal a harmadik helyet foglalja el.

Dimon távozási menetrendje évek óta bizonytalan. 2024-ben még öt éven belüli visszavonulásról beszélt, korábban legalább öt további évet emlegetett, idén februárban pedig már csak néhány évet említett. Ez a kiszámíthatatlanság a munkatársakra is hatással van. Cassidy rámutatott, hogy az évek során többen éppen azért távoztak a JPMorgan-től, mert belátták, hogy a magukat Dimon utódjának tekintő vezetők hiába várnak, a vezérigazgató egyelőre nem áll készen a visszavonulásra.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images

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