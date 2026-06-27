Öt súlyos tévhit bénítja meg a bankokat, évi 1400 milliárd euró hiányzik a gazdasági fordulathoz Európában

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Megnövekedett finanszírozási igény

A kihívás nem pusztán a szükséges beruházások nagyságából fakad, hanem azok jellegéből is. A finanszírozási igények három fő területre koncentrálódnak:

a hosszú távú, „türelmes tőkét” igénylő infrastruktúrára, például az energiahálózatokra és a megújuló energiaforrásokra;

a magasabb kockázatú növekedési ágazatokra, köztük a mesterséges intelligenciára és a félvezetőiparra; valamint

az olyan stratégiai eszközökre, mint a védelmi és a szociális infrastruktúra, ahol a megtérülés sokszor nehezen számszerűsíthető.

Ezek az eltérő kockázati és lejárati profilú igények egyetlen finanszírozási csatornával sem szolgálhatók ki megfelelően.

A jelentés szerint Európa finanszírozási rendszere jelenleg nem működik elég hatékonyan.

A bankok adják a nem pénzügyi szektor finanszírozásának mintegy 65 százalékát, miközben a hitelezésen túli alternatív csatornák – például a tőzsdei részvény- és kötvénypiacok, valamint a magán- és kockázatitőke-alapok – a többi nagy gazdasághoz képest fejletlenek és széttagoltak. A részvénypiacok továbbra is jellemzően nemzeti határok mentén szerveződnek, ami akadályozza a határokon átnyúló tőkeáramlást.

A rendszer működése ráadásul rendkívül egyenlőtlen. A nagy, kiváló hitelképességű vállalatok széles körű finanszírozási lehetőségekhez férnek hozzá, míg a kisebb és induló cégek mozgástere jóval korlátozottabb. Ez nem pusztán elhanyagolható hatékonyságvesztést okoz: mára Európa versenyképességének strukturális akadályává vált. Ha a banki hitelezés szűkös marad, az alternatív csatornák pedig nem fejlődnek kellő ütemben,

a hitelezési tevékenység a pénzügyi rendszer kevésbé szabályozott és átláthatatlanabb területei felé tolódhat el.

A globális pénzügyi válság utáni szabályozási reformok jelentősen megerősítették a bankszektor ellenálló képességét, ami vitathatatlan eredmény. Ugyanakkor a magasabb tőke- és likviditási követelmények együttes terhe beszűkítette a bankok gazdasági szerepvállalását. A pénzintézetek a kevésbé tőkeigényes eszközök, például a lakossági jelzáloghitelek felé fordultak, hitelezési tevékenységük pedig egyre inkább a befektetési minősítésű, rövidebb lejáratú ügyfelekre koncentrálódik.

A tíz legnagyobb uniós bank sajáttőke-arányos megtérülése (ROE) 2015 és 2025 között mintegy 5%-ról10%-ra emelkedett, közben a gazdaság finanszírozásában betöltött szerepük csökkent.

A számítások szerint a magánszektornak évente nagyjából 1100 milliárd euróval kellene növelnie finanszírozási tevékenységét. A jelenlegi szabályozási keretek között azonban a bankok ennek mindössze 20 százalékát tudnák vállalni, és ehhez is 150 milliárd eurónyi elsődleges alapvető, vagyis CET1-tőkére lenne szükségük. A nagy uniós bankok átlagos elsődleges tőkemegfelelési mutatója 2025 végén rekordmagas szinten, 16,2 százalékon állt. A jelentés hangsúlyozza: miközben az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság már aktívan modernizálja szabályozási környezetét a növekedés támogatása érdekében, Európának is újra kell hangolnia a bankok felügyeletét és szabályozását. Ezt nem az ellenálló képesség feláldozásával, hanem egy kockázatokkal arányos, a felesleges bonyolultságtól mentes keretrendszer kialakításával kellene elérni.

Öt makacs tévhit

Az európai bankrendszerrel kapcsolatos tévhitek gyakran torzítják a szabályozási reformokról szóló vitát, és hátráltatják a növekedéshez, valamint a versenyképesség javításához szükséges lépéseket. Az Oliver Wyman tanulmánya öt elterjedt félreértést cáfol meg, rámutatva arra, hogy a tőkekövetelmények szigorítása valós korlátot jelent a hitelezésben, miközben a szabályozási folyamatok egyszerűsítése nem azonos a deregulációval.

Az első tévhit szerint a bankokat valójában semmi sem gátolja a hitelnyújtásban, hiszen javuló jövedelmezőségük mellett az osztalékok és a részvény-visszavásárlások mérséklésével növelhetnék kihelyezéseiket. A profitabilitás azonban nem alakul át automatikusan hitelkínálattá. A többségében tőzsdén jegyzett európai bankoknak hatékonyan kell gazdálkodniuk tőkéjükkel, és biztosítaniuk kell a részvényesek által elvárt hozamot. Ráadásul az európai pénzintézetek kevesebb tőkét juttatnak vissza tulajdonosaiknak, mint amerikai versenytársaik: a kifizetési ráta 2021 és 2025 között Európában 67, az Egyesült Államokban 81 százalék volt. Egy 15 európai nagybankot vizsgáló elemzés szerint

a szigorodó tőkekövetelmények 2021 és 2024 között a visszatartott nyereség több mint 90 százalékát lekötötték,

ami mintegy 1000–1500 milliárd eurós kiesést okozott a hitelezési kapacitásban.

A második félreértés szerint a magasabb tőkekövetelmények nem akadályozzák a hitelezést. Bár a stabil tőkehelyzet valóban a pénzügyi rendszer egyik alapköve, a tőkének ára van, ezért a követelmények szigorítása drágítja és szűkíti a hitelnyújtást. A kutatások egybehangzóan azt mutatják, hogy

a tőkekövetelmények egy százalékpontos emelése 1,0–3,5 százalékkal veti vissza a hitelezést, a GDP-t pedig 0,1–0,4 százalékkal csökkenti.

A Bank of England 2025 decemberi elemzése szerint az optimális rendszerszintű tőkeszint nagyjából 11 százalékos elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatónak, azaz CET1-rátának felel meg. Ez összhangban van a Nemzetközi Fizetések Bankja által becsült 10–14 százalékos sávval, és jóval elmarad az európai bankok 2025 végi, 16,2 százalékos átlagos szintjétől.

A harmadik tévhit szerint a felmérések nem utalnak hitelszűkére. A banki hitelezési felmérések azonban nem alkalmasak arra, hogy pontos képet adjanak a hosszú távú, kockázatosabb finanszírozási formák elérhetőségéről. Az Európai Központi Bank felmérése a vállalati hitelezést csupán cégméret és egy végletekig leegyszerűsített lejárati szerkezet alapján csoportosítja: hosszú távúnak minősül minden egy évnél hosszabb futamidejű kölcsön. Így egy 13 hónapos hitel és egy 20 éves infrastrukturális beruházási kölcsön ugyanabba a kategóriába kerül. Az adósok hitelminősítése szerinti bontás hiányában nem mutatható ki, hogy szűkül-e a kockázatosabb vállalatok finanszírozása, a vállalati oldali felmérésekből pedig teljesen kiesnek azok a projektek, amelyek a kedvezőtlen feltételek miatt el sem indulnak.

A negyedik félreértés szerint a prudenciális keretrendszer egyszerűsítése burkolt deregulációt és a pénzügyi ellenálló képesség gyengülését eredményezné. A szabályozás ésszerűsítése azonban nem a tőkekövetelmények csökkentését célozza, hanem a felesleges adminisztrációs terhek és párhuzamosságok felszámolását. Az európai uniós bankokra jelenleg hét tőkeréteg vonatkozik, ám

a tagállami sajátosságok miatt összesen 86 különböző tőkekövetelmény létezik az EU-ban.

Ezzel szemben az amerikai pénzintézeteknél mindössze három ilyen réteget alkalmaznak. Az Európai Központi Bank és az Európai Rendszerkockázati Testület jelentése rámutat: a kockázatalapú és a tőkeáttételi mutatóhoz kapcsolódó követelmények átfedése miatt a tőkepufferek tényleges felhasználhatósága mindössze 45 százalék körül alakul. Ez azt jelenti, hogy a válsághelyzetekre tartalékolt tőke jelentős része a gyakorlatban nem használható fel.

Az ötödik tévhit szerint az európai bankoknak az amerikai szabályozási környezetben még magasabb tőkekövetelményeknek kellene megfelelniük. Bár egy friss EKB-tanulmány erre a következtetésre jutott, az elemzés eredményeit a tanulmány szerint torzítják a két pénzügyi rendszer közötti mély szerkezeti különbségek. Az amerikai bankok például jelzáloghiteleik jelentős részét átadhatják olyan államilag támogatott intézményeknek, mint a Fannie Mae és a Freddie Mac, vagy értékesíthetik azokat a likvid értékpapírosítási piacokon, így mérlegükben lényegesen kevesebb ilyen eszköz marad. Ezzel szemben az uniós bankoknak részben le kell vonniuk a szoftverfejlesztések értékét a CET1-tőkéből, ami közvetlenül visszafogja technológiai beruházásaikat. A hivatkozott elemzés ráadásul figyelmen kívül hagyta az úgynevezett bázeli kimeneti küszöb, vagyis az output floor európai bevezetését, valamint a legújabb amerikai tőkeszabályozási javaslatokat. A számítások szerint a bázeli kimeneti küszöb teljes körű implementációja után a globálisan rendszerszinten jelentős uniós bankok tőkekövetelménye 12 százalékkal növekedne, miközben amerikai versenytársaiké 8–10 százalékkal csökkenne, ami náluk mintegy 70–80 milliárd dollárnyi szabad tőkét szabadítana fel.

Nagyobb szerep a finanszírozásban

Az Oliver Wyman elemzése szerint Európa beruházási ambíciói csak akkor valósulhatnak meg, ha a bankrendszer nagyobb szerepet kap a növekedés finanszírozásában. A jelentés hét ajánlást fogalmaz meg annak érdekében, hogy a stabilitás megőrzése mellett felszabaduljon a bankokban rejlő finanszírozási kapacitás.

A tét nem kicsi: Európának évente mintegy 1400 milliárd eurós beruházási hiányt kellene pótolnia.

A szerzők szerint az európai bankok versenyképességét visszafogja az egymást átfedő, túlságosan óvatos szabályozási tőkekövetelmények és felügyeleti elvárások sokasága. Ezek miatt a kontinens hitelintézeteinek tőkemegfelelése átlagosan magasabb, mint sok más globális pénzügyi központban. Az ajánlás a teljes tőkekövetelmény-rendszer célzott felülvizsgálatát sürgeti. Kiemelt példa erre az egyéb rendszerszinten jelentős intézményekre, vagyis az O-SII-bankokra vonatkozó tőkepuffer, amelynek mértéke tagállamonként jelentősen eltér. Ennek következtében 2025-ben 62 nem globálisan rendszerszintű banknak írtak elő 1 százalék feletti puffert. A puffer 1 százalékon történő maximálása mintegy 50 milliárd eurónyi elsődleges alapvető tőkét, vagyis CET1-tőkét szabadíthatna fel, ami akár 300–400 milliárd eurós többlethitelezést is lehetővé tenne.

A felülvizsgálatnak a nemzetközi bázeli sztenderdeken túlmutató, kifejezetten uniós szabályozási elemekre is ki kellene terjednie az elemzés szerint. A rendszerkockázati puffer, vagyis a SyRB kivezetése 19–29 milliárd euró tőkét szabadíthatna fel, ami 120–230 milliárd eurónyi további hitelnyújtást tenne lehetővé.

A jelentés szerint a Bázel III. megállapodás tőkekövetelmény-küszöbének, az output floornak a 2030-ig esedékes teljes bevezetése a globálisan rendszerszintű uniós bankok kockázattal súlyozott eszközállományát mintegy 12 százalékkal növelné, ami 450–600 milliárd euróval vetné vissza a hitelezési kapacitást.

A szerzők azt javasolják, hogy a brit és az amerikai példát követve

a pénzügyi szabályozás és felügyelet kapjon a tartós növekedést és a versenyképességet támogató másodlagos mandátumot.

Emellett a szabályozási keretrendszer korszerűsítését is szorgalmazzák. A jelentősnek minősülő uniós bankok 2025-ben átlagosan 430 egyeztetést folytattak az Európai Központi Bankkal, miközben hét helyszíni vizsgálaton estek át, és az év végén mintegy 220 nyitott felügyeleti megállapítással rendelkeztek. Független költség-haszon elemzésekkel, rendszeres felülvizsgálatokkal és elvi alapú szabályozással elérhető lenne, hogy az erőforrások a valóban lényeges kockázatokra összpontosuljanak.

A tőkepiacok mélyítése szintén kulcskérdés. Európában ugyanis nincs tőkehiány, a probléma sokkal inkább az, hogy a lakossági megtakarítások nem áramlanak kellő mértékben termelő beruházásokba. Az uniós háztartások 2023-ban mintegy 37 ezer milliárd eurós pénzügyi vagyonnal rendelkeztek, ennek azonban

mindössze 17 százalékát tartották értékpapírokban. Az Egyesült Államokban ugyanez az arány elérte a 43 százalékot.

A megtakarítási és beruházási unió, vagyis az SIU kiteljesítése ezért elsőrendű cél lenne, a lassú uniós döntéshozatal azonban hátráltatja a megvalósítást.

Külön fejezet foglalkozik a tanulmányban az értékpapírosítással, amely a jelentés szerint Európában lényegében „eldugult”. Az amerikai adatközpont-finanszírozás értékpapírosítása 2018 óta 63,6 milliárd dollárt tett ki, miközben az Európai Unióban ez az összeg mindössze 800 millió dollár volt. Egy aktívabb uniós értékpapírosítási piac évente 130–320 milliárd eurónyi addicionális hitelkihelyezést generálhatna. Ehhez azonban érdemi tőkekönnyítésre lenne szükség a jó minőségű portfóliók, például a lakossági jelzáloghitelek esetében, valamint arányosabb prudenciális szabályozásra a hosszú távú befektetőként jelen lévő biztosítók és nyugdíjalapok számára.

Végül a szerzők a túlzottan széttagolt európai bankszektor integrációjának előmozdítását is sürgetik.

A befejezetlen bankunió miatt az AFME becslése szerint több mint 225 milliárd eurónyi tőke és 250 milliárd eurónyi likviditás reked meg leányvállalati szinten. Ez tovább rontja a források hatékony elosztását, és szűkíti azt a mozgásteret, amelyre Európának a következő évtized beruházási fordulatához szüksége lenne.

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