Babavárósok, diákhitelesek, figyelem: megjelentek a sorsdöntő rendeletek

Babavárósok: újabb négy hónap haladék

A csütörtök esti Magyar Közlönyben megjelent 101/2026. (VI. 29.) Korm. rendelet meghosszabbítja a babaváró hitel szabályozásában

a gyermekvállalási feltétel teljesülésére vonatkozó, 2026. július 1-jén lejáró határidőt 2026. november 1-jéig.

A módosítás azokat érinti, akiknél a futamidő végéig szóló kamatmentes törlesztés feltételét jelentő 5 éves határidő a 2024. július 1. és 2026. október 31. napja közötti időszakban járt vagy járna le, vagyis akik 2019. július 1. és 2021. október 31. között vették fel a babaváró hitelt.

Összesen 267 ezer fiatal házaspárnak van babaváró hitele a 2025 végi jegybanki adatok szerint, ebből 77 ezer még nem teljesítette az első öt évben elvárt gyermekvállalást, ami a futamidő végéig biztosított kamatmentes törlesztés feltétele lenne. Közülük az MNB szerint 24 700 házaspár 182 milliárd forintnyi tőketartozása esetében július 1-jével lejárt volna a gyermekvállalás határideje, köztük azoké is, akik két éve haladékot kaptak erre.

A Portfolio számításai szerint 1,9 és 3,7 millió forint között szóródik az a kamattámogatási összeg, amit egy összegben vissza kellett volna nekik fizetniük 120 napon belül, vagyis október végéig, emellett a hitel törlesztőrészlete is megugrott volna, tipikus esetben 45 ezerről 81 ezer forintra, ha nincs az újabb haladék. Mivel a haladék most tovább tart, ezért a felhalmozott „büntetés” még nagyobbra hízna. Önmagában ez a döntést tehát csak a rendezés elodázását jelentené.



Hogy ne így legyen, azért várhatóan új, végleges megoldást fog kidolgozni a kormány. Ennek során egyaránt figyelni kell arra, hogy ne ösztönözzön putyautas magatartásra (moral hazard), ugyanakkor méltányos legyen azokkal szemben, akiknek pusztán a kormány által egyoldalúan megadott, immár akár több mint kétéves haladék miatt lesz magasabb a tartozásuk.

Diákhitelesek: újabb fél év kamatstop

Megjelent a 100/2026. (VI. 29.) Korm. rendelet is a hallgatói hitelrendszerrel kapcsolatban. A módosítás célja, hogy megakadályozza a 2024. december 31-én fennálló szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését. A „2026. január 1-jétől 2026. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2026. július 1-től 2026. december 31-ig” szöveg lép a vonatkozó rendeletben, vagyis

újabb fél évig 7,99% lesz a 2024. december 31-e előtt felvett, szabad felhasználású Diákhitel 1 tartozások kamata.

Az új hitelfelvevők számára a Diákhitel 1 jelenleg 8,18%-os kamattal érhető el, maximális összege havi 150 000 Ft, tanulmányi félévenként legfeljebb 750 000 Ft. A kötött felhasználású Diákhitel 2 eközben továbbra is kamatmentes, és maximum az adott félévre megállapított önköltségi díj összegéig, annak fedezésére vehető fel.

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