Bejelentette a Revolut: új terheket hárítanak át a magyar üzleti ügyfelekre

A Revolut már elektronikus levélben értesíti üzleti ügyfeleit a változásokról és a magyarországi fióktelephez történő áttelepülésről. A legfontosabb módosítás

a pénzügyi tranzakciós illeték áthárítása, amelyet leghamarabb 2026. augusztus 31-től, illetve a magyar fióktelepre történő átállást követően kell megfizetni.

Azoknak az ügyfeleknek, akiket korábban helyeznek át a magyar rendszerbe, augusztus végéig még nem számítanak fel illetéket.

A tranzakciós illeték alapesetben a belföldi és nemzetközi átutalásokra, a bankkártyás fizetésekre, a devizaváltásokra, valamint a belföldi és a SEPA csoportos beszedésekre vonatkozik. A szolgáltató ugyanakkor 2027. december 31-ig elengedi ezt a terhet a Revolut-számlák közötti belső utalások, a devizaváltások, valamint a helyi és a SEPA csoportos beszedések esetében. Ez a kedvezményes időszak egy évvel hosszabb, mint a lakossági ügyfeleknél alkalmazott határidő, és automatikusan meghosszabbodik, kivéve, ha a társaság legalább két hónappal korábban ettől eltérő tájékoztatást ad.

A lakossági bankszámlákhoz képest lényeges különbség, hogy az üzleti ügyfeleknél a fizetési műveletek után nem érvényesíthető az 50 ezer forintos illetékmentes sáv. Minden egyes átutalásra 0,45 százalékos, de tranzakciónként legfeljebb 20 ezer forintos díj rakódik rá. A magasabb kategóriás üzleti díjcsomagok sem tartalmaznak havonta bizonyos összeghatárig díjmentes átutalási keretet.

A tranzakciós díjakon kívül az előfizetési rendszer is átalakul. A Grow és a Scale csomagoknál megszűnik a kedvezményes éves díjfizetési lehetőség, így a jövőben kizárólag havi elszámolású konstrukció választható. A havidíjak mértéke nem változik, a Grow esetében továbbra is 10 ezer forint, a Scale csomagnál pedig 35 ezer forint a tarifa. A jelenleg éves előfizetéssel rendelkező ügyfelek a már kiegyenlített időszak végéig változatlan feltételekkel vehetik igénybe a szolgáltatást.

A bankkártyák igénylési szabályai is módosulnak. A korábban bizonyos díjcsomagokhoz díjmentesen biztosított fémkártya, vagyis a Metal kártya a jövőben fizetőssé válik, így az összes csomagban, beleértve a Basicet is, kizárólag külön vásárolható meg 21 999 forintos áron. A már használatban lévő fémkártyákat ez a változtatás nem érinti.

Címlapkép forrása: Portfolio