Döntött az MNB a magyar bankok tőkepufferéről
Az MNB által követett ciklikus rendszerkockázati térkép (CRT) és annak fő indikátorait tömörítő ciklikus rendszerkockázati index (CRI) összességében a pénzügyi rendszerben látható ciklikus rendszerkockázatok alacsony, semleges szintjét jelzik, azzal, hogy az ingatlanpiaci kitettségek kockázatai a lakáspiaci túlértékeltség és a fedezetek megterheltségének növekedése miatt emelkednek.
A tartósan fennálló, érdemi lakáspiaci túlértékeltséget és a kereskedelmiingatlan-piacot övező kockázatokat azonban az MNB célzottan, mindkét szegmens vonatkozásában 1-1 százalékos szektorális rendszerkockázati tőkepuffer alkalmazásával kezeli 2026. január 1-jétől.
Ennek megfelelően a jegybank által semleges kockázati környezetben előírt 1 százalékos CCyB-rátát meghaladó követelmény meghatározása nem indokolt. Az MNB mindezekre tekintettel a 2025. július 1-jétől a hazai kitettségek vonatkozásában alkalmazandó CCyB-ráta 1 százalékos mértékét 2027. július 1-jétől is fenntartja.
Az MNB felülvizsgálta a hazai bankrendszer számára jelentős, a ciklikus kockázatok felépülése szempontjából figyelendő harmadik országok körét is. A jelentős harmadik országok listáján változatlanul Albánia, Montenegró, Oroszország, Szerbia, Ukrajna és Üzbegisztán maradt.
Az MNB a hazai kitettségek vonatkozásában alkalmazandó CCyB-ráta mértékét negyedévente állapítja meg. A jegybank minden év második negyedévének végéig azonosítja azon harmadik országok körét, amelyek a hazai bankrendszer kitettségei tekintetében jelentősek.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Vallott a Nemzeti Vízművek: ezért fogy el a víz a településeken, mutatjuk, mire kell figyelni
A vízhasználat időzítése kulcsfontosságú lett.
Tovább nőtt az ebolás halottak száma, már 377-en hunytak el a ragályos betegségben
Kongóban betiltották a nyilvános gyülekezést.
Közel az egyezség: az oroszok ellen bevetett csúcsfegyver gyártása indulhat meg Ukrajnában
A háború első felében nagy favoritok voltak.
Három hétnyi szavazatszámlálás kellett hozzá, de kiderült, ki lesz az elnök a politikai válságok sújtotta országban
50 ezer szavazat döntött a 35 milliós országban.
A szabályozás súlyos ára: a magyar kriptósok több mint harmada lemorzsolódott
A magyar piacon az elmúlt év fejleményei a túlszabályozottság irányába mutattak.
Minden egy irányba mutat: ez a világformáló megatrend lehet az évtized befektetése
Szép csendben bontakozik ki.
Kinek mennyire fáj a túl erős forint Magyarországon?
Friss felmérés érkezett.
Kiderült, mely miniszterekhez kerülnek a közérdekű alapítványok Magyarországon
Megjelent a határozat.
Megjelent a rendelet: változik a Babaváró, hosszabbítják a kamatstopot a Diákhitelnél
Megjelent a Magyar Közlönyben: fél évvel meghosszabbítják a szabad célú diákhitelre érvényes kamatstopot. De azok is átmenetileg fellélegezhetnek, akik Babavárót vettek fel és nem születet
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Ez lehet a legjobb nyári befektetése (x)
Szánjon 4-5 órát önmagára, hosszú távon megtérül!
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét
És még hol a vége?
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.