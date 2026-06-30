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Kivonul egzotikus piacáról a Deutsche Bank
Bank

Kivonul egzotikus piacáról a Deutsche Bank

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A Deutsche Bank kedden bejelentette, hogy a Kotak Mahindra Bank felvásárolja az indiai lakossági és vagyonkezelési üzletágát. A német pénzintézet a tranzakcióval egyszerűsíteni kívánja a működését, a felszabaduló tőkét pedig más területekre csoportosítja át - írja a Reuters.

A Kotak Mahindra tájékoztatása szerint a tranzakció értéke megközelítőleg

30 millió dollár.

A Deutsche Bank közlése alapján az érintett divízió mintegy ezer munkavállalót foglalkoztat, nagyjából 150 ezer ügyfelet szolgál ki, és hozzávetőleg 2,7 milliárd euró, azaz körülbelül 3 milliárd dollár értékű hitelállományt kezel.

Claudio de Sanctis, a hitelintézet igazgatósági tagja hangsúlyozta, hogy a kivonulás újabb lépést jelent az üzletmenet egyszerűsítésében és a kulcsfontosságú erősségekre való összpontosításban, ami hozzájárul a jövedelmezőség további növeléséhez.

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Bár India a világ egyik leggyorsabban növekvő gazdasága, ahol folyamatosan emelkedik a tehetős magánszemélyek száma, a külföldi pénzintézeteknek komoly nehézséget okoz a bevételeik növelése

a helyi szereplők erős versenye és a szigorú szabályozási korlátok miatt.

Asok Vaszvani, a vevő Kotak Mahindra vezérigazgatója szerint az akvizíció stratégiailag tökéletesen illeszkedik a bank portfóliójába.

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Forrás: Reuters

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