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Korlátoznák a részvénypiacot? - Tiltakoznak a bankok
Bank

Korlátoznák a részvénypiacot? - Tiltakoznak a bankok

Portfolio
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Európa legnagyobb bankjai arra kérik a szabályozó hatóságokat, hogy ne avatkozzanak be a tőzsdén kívüli részvénypiacok működésébe, mivel véleményük szerint semmi nem igazolja, hogy a tőzsdei kereskedés részarányának csökkenése rontotta volna a hatékony áralakulást. A vita hátterében az áll, hogy a részvényügyletek egyre nagyobb része zajlik a nyilvános tőzsdéken kívül, ami az uniós felügyelet szerint hosszú távon gyengítheti a piaci árak megbízhatóságát - írja a Reuters.

Az Európai Pénzügyi Piaci Szövetség (AFME) – amely olyan bankokat képvisel, mint a Deutsche Bank, a Crédit Agricole vagy a Santander, valamint olyan kereskedési cégeket, mint a Citadel Securities vagy a Jane Street – kedden arra figyelmeztetett, hogy a tőzsdén kívüli kereskedésre vonatkozó szabályok szigorítása ellenkező hatást érhet el, azaz ronthatja a likviditást, és végső soron a befektetőknek okozhat kárt.

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) ugyanis áprilisban közzétett részvénypiaci tanulmányában felvetette, hogy

jogalkotási vagy szabályozási lépésekre lehet szükség a tőzsdei részvénykereskedés folyamatos visszaesésének megfékezésére.

Európában és az Egyesült Királyságban ugyanis évek óta csökken a tőzsdéken a napközbeni kereskedés részaránya, mivel a befektetők egyre gyakrabban vesznek igénybe alternatív megoldásokat, például záróaukciókat vagy a tőzsdén kívüli ügyleteket, amelyek esetében az árak nem feltétlenül nyilvánosak.

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Az ESMA szerint ez a folyamat önmagában még nem feltétlenül ad okot aggodalomra, ám ha tartósan fennmarad, az

a kevésbé átlátható kereskedési csatornák felé való eltolódást jelezheti, ami gyengítheti az árképzés hatékonyságát és ronthatja a referenciaárak megbízhatóságát.

A rákövetkező hónapban Európa hat legnagyobb gazdasága olyan javaslatcsomagot terjesztett elő, amely korlátozná a befektetési bankokon és a saját számlás kereskedési cégeken belüli belső ügyletek végrehajtását. Az érintett pénzügyminisztériumok szerint az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez szigorúbb átláthatósági követelményeket kellene előírni a bankok és a kereskedőházak számára, amelyek így csak akkor teljesíthetnének lakossági megbízásokat, ha a nyilvános tőzsdéken elérhetőnél kedvezőbb árat garantálnak.

Válaszreakciójában az AFME óva intett attól, hogy korlátozzák a befektetők szabadságát az ügyletvégrehajtási helyszínek kiválasztásában, és hangsúlyozta, hogy minden jövőbeni intézkedésnek tényeken kell alapulnia. Peter Tomlinson, a szövetség részvénykereskedési igazgatója rámutatott, hogy mivel Brüsszel és London egyaránt a piacok versenyképességének növelésére és a szabályozás egyszerűsítésére törekszik, az újabb korlátozások bevezetése ellentétes lenne ezekkel a célokkal.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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