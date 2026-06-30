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Lemondott Kovács Árpád az MBH-nál
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Lemondott Kovács Árpád az MBH-nál

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Lemondott Kovács Árpád az MBH Bank Nyrt. felügyelőbizottsági tagságáról.

"Dr. Kovács Árpád úr az MBH Bank Nyrt. Felügyelőbizottságában betöltött felügyelőbizottsági tagi tisztségéről 2026. április 30. napján lemondott. A lemondás 2026. június 29. napján hatályossá vált a Társasággal szemben." - olvasható az MBH Bank közleményében, amely hétfőn este jelent meg a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

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