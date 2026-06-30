Lemondott Kovács Árpád az MBH-nál

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RSM Blog eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak? Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen

Buxelliott - Elliott Wave Hungary Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak

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