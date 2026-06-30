Ma jár le a határidő: AI-stratégiát kell bemutatnia a bankoknak Magyarországon

A jegybanki elvárás szerint a mesterséges intelligenciát már alkalmazó vagy annak bevezetését tervező pénzintézeteknek

a meglévő digitális transzformációs stratégiájukat egy kifejezetten az MI-re fókuszáló részstratégiával kell kiegészíteniük.

A területért és a megvalósításért egy megfelelő szaktudással, valamint döntési jogkörrel rendelkező vezetőnek kell felelnie. A bankoknak olyan belső szabályozási és ellenőrzési rendszert kell kialakítaniuk, amely az AI-megoldások teljes életciklusát lefedi a kutatás-fejlesztési fázistól kezdve egészen a rendszerek kivezetéséig.

Mivel a mesterséges intelligencia alapját az adatok jelentik, a bankoknak szigorú adatkormányzási rendszert kell bevezetniük, különösen a magas kockázatú megoldásoknál. Gondoskodni kell a felhasznált tanító- és tesztadatok kiváló minőségéről, pontosságáról, torzításmentességéről, valamint a jogszabályi megfelelőségről. A fejlesztés és a beszerzés során alkalmazott modelleket védeni kell a külső manipulációtól és a kiberbiztonsági kockázatoktól, miközben biztosítani kell a kapott eredmények reprodukálhatóságát. A magas kockázatú AI-rendszerek esetében a jegybank kifejezetten megköveteli az állandó emberi felügyeletet és a beavatkozási lehetőség fenntartását, emellett fel kell készülni a technikai hibák hatékony elhárítására is.

Az új technológia alkalmazása egyedi kockázatokkal jár, ezért a pénzintézeteknek részletesen fel kell mérniük a saját MI-specifikus kockázati profiljukat. Kizárólag olyan rendszereket szabad élesíteni, amelyeknél a feltárt adatvédelmi, jogi, pénzügyi, modell- vagy kiberbiztonsági kockázatokat előzetesen elfogadható szintre csökkentették. A felelős alkalmazás alapfeltétele a megfelelő belső szakértelem kialakítása is. Ennek érdekében a munkavállalók számára rendszeres, a feladatkörüknek megfelelő elméleti és gyakorlati képzéseket kell biztosítani, valamint egyértelmű szabályozást kell alkotni a harmadik féltől származó, különösen a generatív MI-modellek munkahelyi használatára vonatkozóan.

Az MNB ajánlása a szervezeten belüli és kívüli transzparens kommunikációt is kiemelten kezeli. Az ügyfeleket világosan és közérthetően tájékoztatni kell arról, ha egy adott banki szolgáltatás igénybevétele során mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba, vagy ha az általuk látott tartalom MI segítségével készült. Számukra biztosítani kell a hagyományos, emberi ügyintézés lehetőségét, az MI által hozott döntések felülvizsgálatának jogát, valamint egy dedikált csatornát az esetleges hibák bejelentésére.

A hitelintézeteknek az ajánlásban megfogalmazott elvárásokat 2026. április 1-jétől kell alkalmazniuk, míg a részletes MI-stratégiát első alkalommal 2026. június 30-ig kell kidolgozniuk és benyújtaniuk a felügyelet részére.

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