Történelmi adóssághullámot indítottak el az amerikai technológiai óriások

A mesterséges intelligencia köré épülő vállalati hitelfelvétel nem mutatja a lassulás jeleit, ezért a bankárok egyre nagyobb adósságállomány értékesítésére keresnek új megoldásokat. A technológiai óriások a dollár mellett már más devizákban is bocsátanak ki kötvényeket, és az adatközpontok bérleti szerződéseire épülő finanszírozási formák is egyre nagyobb teret nyernek.

A chipekre, a felhőinfrastruktúrára és az adatközpontokra fordított kiadások ugrásszerű növekedése arra ösztönzi a legnagyobb felhőszolgáltató óriásokat, hogy egyre gyakrabban bocsássanak ki kötvényeket a dollártól eltérő devizákban. Ezzel szélesebb befektetői bázist érhetnek el, és elkerülhetik az amerikai piac telítődését. Az Amazon és az Alphabet az elmúlt tizenkét hónapban

összesen 60 milliárd dollár értékben bocsátott ki kötvényeket különböző devizákban, amivel új rekordokat döntöttek az euró-, a font- és a jenpiacon.

Az Amazon márciusban 14,5 milliárd eurót (mintegy 16,56 milliárd dollárt) vont be egy nyolcrészes ügylet keretében, amely az LSEG adatai szerint a valaha volt legnagyobb kibocsátás az eurós vállalati kötvénypiacon. Az Alphabet a jen-, kanadai dollár-, svájci frank- és fontalapú kibocsátásaival szintén rekordokat döntött, emellett 1997 óta az első olyan technológiai vállalat lett, amely

százéves lejáratú kötvényt bocsátott ki.

Ezek az ügyletek hűen tükrözik a felhőszolgáltatók óriási finanszírozási igényét. A BNP Paribas becslése szerint az idei tőkeberuházásaik mintegy 725 milliárd dollárt tesznek ki, ami csaknem a duplája a 2025 közepén tapasztalt szintnek. Mivel a kiadások gyorsabban növekednek, mint a működési cash flow, a vállalatok külső források bevonására kényszerülnek.

Eközben a bankárok új konstrukciókkal kísérleteznek, amikor a mesterségesintelligencia-startupok vagy az adatközpont-üzemeltetők számára gyűjtenek tőkét. A tranzakciókat gyakran előre megkötött – sokszor még a beruházás megkezdése előtt aláírt – adatközpont-bérleti szerződésekre alapozzák, hogy ezzel is kiszámíthatóbbá tegyék a jövőbeli cash flow-t. Erre a legutóbbi példa a Cipher Digital tulajdonában lévő Stingray Compute által nemrég kibocsátott, 810 millió dolláros kötvény, amelyet az Amazonnal kötött bérleti szerződés fedezett, és amelyet kilencszeresen jegyeztek túl. Az építési hitelek mintájára strukturált ügyletek tavaly indultak hódító útjukra, azóta mintegy tizenöt ilyen csomagot értékesítettek a magas hozamú papírokat kereső befektetőknek.

A befektetők ugyanakkor kezdik megkérdőjelezni, hogy a piac mekkora kínálatot képes még felszívni. A Morgan Stanley előrejelzése szerint a mesterséges intelligenciához kötődő adósságállomány volumene 2026-ban a történelemben először 2 billió dollár fölé emelheti a befektetési fokozatú kibocsátásokat. A Barclays adatai alapján az AI-szektorhoz kapcsolódó amerikai adósság már a teljes befektetési fokozatú kibocsátás közel 15 százalékát teszi ki, ám a telítettségnek egyelőre semmi jele.

Forrás: Reuters

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