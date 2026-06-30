Végzetes fordulat jöhet, baljós figyelmeztetést adtak ki: a mesterséges intelligencia "felfalhatja önmagát"

A folyamat lendülete továbbra is rendkívüli, hiszen 2026 második negyedévében az amerikai félvezetőgyártók részvényei rekordnak számító, 75 százalékos emelkedést értek el. A rali hátterében az óriás felhőszolgáltatók egyre magasabb beruházási előrejelzései álltak, amelyek a versenyfutás miatt ellátási szűk keresztmetszeteket és chiphiányt okoztak.

Az öt legnagyobb szereplő idei AI-beruházása megközelíti az 1000 milliárd dollárt, a Goldman Sachs becslése szerint pedig a kumulált összeg 2031-ig elérheti a 7600 milliárd dollárt.

Egyes piaci szereplők szerint szinte "istenkáromlás buborékról beszélni". A SoftBank vezetője, Maszajosi Szon a múlt héten úgy fogalmazott, hogy az AI ellen vét, aki buboréknak nevezi a folyamatot, hiszen szerinte ez még csak a kezdet. A befektetők egy része ugyanakkor – talán beletörődve a helyzetbe – kezdi elismerni, hogy a látványos áremelkedés nem feltétlenül az a buborék, amelytől korábban tartottak.

A Deutsche Bank legutóbbi negyedéves ügyfélfelmérése szerint a "Csodálatos Hét" (Magnificent Seven) néven ismert óriáscégeknél 2021 óta a legalacsonyabb a buborékkockázat észlelt mértéke. A tágabb amerikai technológiai szektorban azonban a kockázatérzet továbbra is magas maradt. Ez a kettősség magyarázhatja, hogy bár a félvezetőgyártók rekordnegyedévet zártak, a Csodálatos Hét csoport számára a június volt a valaha mért leggyengébb hónap a három évvel ezelőtti megalakulásuk óta.

A pénzügyi eredmények sok félvezetőgyártónál nagyon is valósak. A jelenleg 1250 milliárd dollárra értékelt Micron Technology árfolyama márciushoz képest több mint a háromszorosára nőtt, ám a bevételi várakozások hasonló ütemben emelkedtek. Így a cég előretekintő P/E-mutatója (árfolyam/nyereség aránya) gyakorlatilag változatlan maradt, és a nyolcszoros értékével kevesebb mint a fele a két évvel ezelőttinek. A Broadcom és a Qualcomm árazása is mérsékelt maradt történelmi összehasonlításban.

A BIS elsősorban a beruházási tempó fenntarthatóságát félti. A néhány szereplő közötti éles verseny oda vezethet, hogy a vállalatok túl sok tőkét áramoltatnak bizonytalan megtérülésű projektekbe, ami a teljes szektort kiszolgáltatottá teszi. A jelentés szerint a megtérüléssel kapcsolatos csalódás a kiadások hirtelen visszafogását válthatja ki, ami a beruházási fellendülést tartós visszaeséssé fordíthatja. Az elemzés külön kockázatként említi az energiatermelés, a villamosenergia-hálózatok és a memóriachipek kapacitásbeli szűk keresztmetszeteit.

A legsúlyosabb figyelmeztetés mégis arról szól, hogy

a mesterséges intelligencia végső soron "felfalhatja önmagát".

Ha a technológia valóban olyan mértékben váltja ki az emberi munkát, ahogyan azt a támogatói állítják, akkor a jövedelmek egyre nagyobb része áramlik majd a munkabérek felől a további AI-beruházások felé.

Ezáltal a munkavállalók nemzeti jövedelemből való részesedése a nullához közelíthet, így pedig kevesebben lesznek képesek megvásárolni a gazdaság termékeit.

Ahogy a jelentés fogalmaz, a termelékenység növekedése nem technológiai korlátok miatt akadhat el, hanem azért, mert hiányzik majd az a kereslet, amely indokolná a további kapacitásbővítést.

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