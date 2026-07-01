Az EU-ban elsőként hazánkban indulhat el az indiai mobilfizetési megoldás, ami átírhatja a magyarok fizetési szokásait

Megkapta a Magyar Nemzeti Bank elektronikuspénz-kibocsátó intézményi, valamint pénzforgalmi szolgáltatói engedélyét az indiai hátterű Pay10 európai leányvállalata, a PAY TEN EU - közölte a cég. Ezzel a lépéssel a technológiai cég hivatalosan is megkezdi működését az Európai Unióban, és egyúttal a harmadik ilyen tevékenységi engedéllyel rendelkező piaci szereplővé válik Magyarországon.

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

Az engedély birtokában a vállalat a magánszemélyek és a vállalkozások számára is elérhetővé teszi szabályozott fizetési portfólióját.

A lakossági ügyfelek a Pay10 alkalmazáson keresztül olyan digitális tárcát használhatnak, amellyel a mindennapi pénzügyeik kezelése mellett online és bolti vásárlásokat, valamint belföldi és nemzetközi átutalásokat is indíthatnak a beépített, azonnali fizetést biztosító funkció segítségével.

a Pay10 alkalmazáson keresztül olyan digitális tárcát használhatnak, amellyel a mindennapi pénzügyeik kezelése mellett online és bolti vásárlásokat, valamint belföldi és nemzetközi átutalásokat is indíthatnak a beépített, azonnali fizetést biztosító funkció segítségével. A cégeket célzó Pay10 Biz applikáció alacsony költségű fizetési megoldásokat és azonnali elszámolást kínál a vállalkozásoknak. A platform a bolti fizetésekhez dinamikus QR-kódos fizetést biztosít, amellyel jelentősen egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a napi pénzkezelés.

A szolgáltató hazai stratégiája szorosan illeszkedik a jegybank Pénzforgalom 2030 elnevezésű programjához. A vállalat célja, hogy támogassa az MNB innovatív, alternatív fizetési ökoszisztéma kiépítésére vonatkozó törekvéseit, kiemelten építve a hazai Azonnali Fizetési Rendszer és a Qvik mobilfizetési megoldás elterjedésére.

Az Eastern Fortune Investments többségi tulajdonában álló Pay10 csoport jelenleg a világ tíz országában, például Indiában, az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Marokkóban működik saját nemzeti felügyeleti engedéllyel. A magyarországi piacra lépés a cég nemzetközi növekedési stratégiájának része, amely elsősorban

a tágabb európai régiót,

Egyiptomot és

az öböl menti országokat célozza meg,

azzal a végső céllal, hogy egy globálisan összekapcsolt, határokon átnyúló és biztonságos fizetési hálózatot hozzon létre.

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