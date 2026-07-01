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Az OTP csengetett a Hongkongi Értéktőzsdén
Bank

Az OTP csengetett a Hongkongi Értéktőzsdén

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Újabb mérföldkőhöz érkezett az OTP Csoport a nemzetközi tőkepiacokon: az Európai Unió bankjai közül elsőként indított kötvényprogramot a Hongkongi Értéktőzsdén (HKEX). A 7 milliárd euró keretösszegű EMTN-program bevezetését ünnepélyes gongceremóniával köszöntötték a Hongkongi Értéktőzsde Connect Halljában június 30-án.

A program hosszú távú lehetőséget teremt az OTP Csoport számára, hogy az ázsiai intézményi befektetők felé is erősítse jelenlétét: állandó felületet biztosítson az OTP-kötvényekkel történő kereskedéshez, és rugalmasan vonjon be forrást különböző devizákban, futamidőkkel és konstrukciókban.

Az új program első lépéseként június 16-án 1 milliárd euró értékű Tier 2 kötvény kibocsátására került sor, amelyet Hongkongban és Luxemburgban is jegyeznek.

Ez az OTP Csoport eddigi legnagyobb kötvénytranzakciója: a kereslet 4,1 milliárd eurós csúcs megrendelésállományt ért el, a végleges kibocsátási hozam 4,625 százalék lett.

„A hongkongi tőzsdei megjelenés jól mutatja az OTP Csoport hosszú távú gondolkodását és elkötelezettségét a nemzetközi tőkepiacok iránt. Hongkong a világ egyik meghatározó pénzügyi központja, amely fontos kapocs Kelet és Nyugat között. Számunkra ez nemcsak új finanszírozási lehetőséget jelent, hanem azt is, hogy tovább erősíthetjük kapcsolatainkat az ázsiai befektetőkkel” – mondta Pataki Sándor, az OTP Bank befektetői kapcsolatokért és tőkepiaci műveletekért felelős igazgatója.

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Az OTP Csoport az elmúlt években fokozatosan építette jelenlétét az ázsiai tőkepiacokon: 2025-ben első Dim Sum zöldkötvényét is kibocsátotta, amellyel az első magyar intézmény lett a nyilvános offshore renminbi zöldkötvények piacán.

Címlapkép forrása: Daniel Murray Studio Ltd

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