Devizaváltás a nyaralási szezonban: az OTP két megoldást is kínál

A nyári hónapokban érdemben élénkül a külföldi kártyás forgalom: az OTP tapasztalatai szerint július–augusztusban a külföldi, fizikai elfogadóhelyeken végzett tranzakciók volumene akár közel a duplájára is nőhet egy tavaszi hónaphoz – például májushoz – képest.
Az OTP Bank két, egymást kiegészítő digitális szolgáltatással támogatja a devizaváltást: az OTP Árfolyam+ és az OTP SingleMarket megoldásokkal.
Az OTP Árfolyam+ szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az ügyfelek az OTP Bank középárfolyamán váltsanak devizát. A szolgáltatás havi díjmentesen érhető el, és 600 ezer forintos keretig biztosít kedvező árfolyamot elektronikus, devizában indított devizaátutalásokhoz. Emellett további havi 600 ezer forintig a külföldi fizikai elfogadóhelyeken végzett betéti kártyás vásárlások is OTP középárfolyamon teljesülhetnek.
Azok számára, akik valós idejű árfolyamon szeretnének azonnal devizát váltani, az OTP SingleMarket kínál digitális megoldást. A platformon munkanapokon 8 és 22 óra között több mint 30 devizapár érhető el azonnali deviza-adásvételre, kedvező árfolyamon, a megvásárolt összeg pedig a tranzakciót követően azonnal jóváírásra kerül a számlán.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Ismét villányi vörösbor lett világelső: ez az egész borvidék jövőjét meghatározhatja
A Jammertal Borbirtok csúcsbora is bizonyítja: van jövője Villányban a bordói kékszőlőfajtáknak.
Újabb európai ország hozhatja megalázó helyzetbe Zelenszkijt? – Megszólalt az elnök
Mások is megfosztanák a rangos kitüntetésétől.
Érvénybe léptek az EU vámintézkedései: szerdától több mint 1000 forinttal drágulhat minden Kínából rendelt apróság
Még kérdés, hogy a többletköltség mekkora részét terhelik át a vásárlókra.
Történelmi rekord dőlt meg az Egyesült Államokban: elképesztő ütemben ömlik a fekete arany
Nagy lyukat próbálnak befoltozni.
Megszólalt Vitézy Dávid a vonatközlekedésről
Magyarország nincs teljesen felkészülve a klímaváltozás hatásaira.
Veszélyes bogár jelent meg Magyarországon, itt a felhívás a lakosság felé
Tömeges kőrispusztulást is okozhat.
Kiderült az igazság Trump bevételeiről: pofátlanul meggazdagodott a kriptobizniszeiből
Az elnök felesége is sok millió dollárt kaszált.
Mennyire erősödhet még a forint az euróbevezetésig?
Az elmúlt hetekben az egyik legtöbb kérdést kiváltó téma az ügyfeleink és olvasóink közt a forint jövője és az euró esetleges magyarországi bevezetése volt. Meddig... The post Mennyire er
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Több a magyar diploma, mégis lemaradtunk a régiós versenyben
A diploma már nem kiváltság, hanem alapkövetelmény a régióban. Miközben a BB tengely országaiban húsz év alatt csaknem megduplázódott a fiatal diplomások aránya, Magyarország hiába... The
20% adójóváírás nyugdíjra: kinek érheti meg?
Azt hiszed, neked nem jár állami támogatás? Ha bejelentett állásod van, nagy eséllyel te is megkaphatod a 20%-os adójóváírást. Ezzel az állam jelentősen megnövelheti a megtakarításodat: mi
Munkaerőhiány Közép- és Kelet-Európában: átmeneti akadály vagy tartós korlát?
A munkaerőhiány ma kevésbé súlyos Közép- és Kelet-Európában, mint 2020 előtt, de a demográfiai nyomás és a munkaképes korú népesség csökkenése tartós strukturális kihívást jelent. T
Borzalom, hogy mindent lehet kapni (HOLD After Hours Extra)
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek...
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
35 éve a magyar gazdaság stabil szereplője a Magyar Suzuki (x)
Ez lehet a legjobb nyári befektetése (x)
Szánjon 4-5 órát önmagára, hosszú távon megtérül!
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Mit jelent az orosz rulett az orbáni költségvetésben? Bod Péter Ákost kérdeztük
A keddi Checklistben a hatalmas hiány nyomába eredünk.
Eltűnhet a földgáz a cégek életéből? A számlák mögött már látszik a piac átalakulása
Zsugorodik a piac.
A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét
És még hol a vége?