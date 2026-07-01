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Devizaváltás a nyaralási szezonban: az OTP két megoldást is kínál
Bank

Devizaváltás a nyaralási szezonban: az OTP két megoldást is kínál

Portfolio
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A nyári utazási szezon kezdetével jelentősen megnő a külföldi vásárlások és a devizás tranzakciók száma. Az OTP Bank két digitális devizaváltási megoldást kínál ügyfeleinek - közölte a bank.
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Információ és jelentkezés

A nyári hónapokban érdemben élénkül a külföldi kártyás forgalom: az OTP tapasztalatai szerint július–augusztusban a külföldi, fizikai elfogadóhelyeken végzett tranzakciók volumene akár közel a duplájára is nőhet egy tavaszi hónaphoz – például májushoz – képest.

Az OTP Bank két, egymást kiegészítő digitális szolgáltatással támogatja a devizaváltást: az OTP Árfolyam+ és az OTP SingleMarket megoldásokkal.

Az OTP Árfolyam+ szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az ügyfelek az OTP Bank középárfolyamán váltsanak devizát. A szolgáltatás havi díjmentesen érhető el, és 600 ezer forintos keretig biztosít kedvező árfolyamot elektronikus, devizában indított devizaátutalásokhoz. Emellett további havi 600 ezer forintig a külföldi fizikai elfogadóhelyeken végzett betéti kártyás vásárlások is OTP középárfolyamon teljesülhetnek.

Azok számára, akik valós idejű árfolyamon szeretnének azonnal devizát váltani, az OTP SingleMarket kínál digitális megoldást. A platformon munkanapokon 8 és 22 óra között több mint 30 devizapár érhető el azonnali deviza-adásvételre, kedvező árfolyamon, a megvásárolt összeg pedig a tranzakciót követően azonnal jóváírásra kerül a számlán.

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