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Kiderült: az Epstein-ügy miatt bukott el az amerikai óriásbank jogi igazgatója
Bank

Kiderült: az Epstein-ügy miatt bukott el az amerikai óriásbank jogi igazgatója

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A Goldman Sachs Michael Bosworthot nevezte ki megbízott vezető jogtanácsosává és a bank szűkebb vezetői csapatának tagjává, miután az intézmény korábbi jogi igazgatója, Kathryn Ruemmler lemondott pozíciójáról. Erre azt követően került sor, hogy kiszivárgott e-mailek feltárták a néhai szexuális bűnelkövetőhöz, Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatait.

Ruemmler azután távozott a jogi igazgatói és vezető jogtanácsosi posztjáról, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium által közzétett dokumentumokból kiderült, hogy ajándékokat fogadott el Epsteintől, és tanácsokat adott neki a bűncselekményeit firtató sajtómegkeresések kezeléséhez. Lemondása június 30-án lépett hatályba.

David Solomon vezérigazgató egy belső feljegyzésben jelezte, hogy Ruemmler az új jogi igazgató kinevezéséig beleegyezett a vezető tanácsadói szerepkör betöltésébe. Elizabeth Warren és Raja Krishnamoorthi demokrata képviselők ugyanakkor aggodalmuknak adtak hangot Solomon felé amiatt, hogy

a bank tanácsadóként továbbra is foglalkoztatja Ruemmlert, akinek az Epstein-ügyet vizsgáló amerikai képviselőházi felügyeleti bizottság előtt is tanúskodnia kell majd.

Epstein 2019-ben halt meg a börtönben, miközben szövetségi szintű szexuális célú emberkereskedelem vádjával várt a tárgyalására. A New York-i fogházban bekövetkezett halálát hivatalosan öngyilkosságnak minősítették.

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Forrás: Reuters

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