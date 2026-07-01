Már kifizették a hitelük dupláját, mégis többel tartoznak, mint valaha: kegyetlen adósságcsapdában vergődnek az idősödő amerikaiak

Követeléskezelési trendek 2026 A Portfolio és az EOS közös szervezésű félnapos konferenciája a kintlévőség-kezelés egyik fontos hazai szakmai eseménye, amelyet immár 11. éve rendezünk meg. Idén szeptemberben kiemelt figyelmet fordítunk azokra a témákra, amelyek jelenleg leginkább formálják a szakmát: a változó gazdaságpolitikai környezet hatásaira, az új szabályozási kihívásokra, az AI, digitalizáció és automatizáció lehetőségeire.

A hatvanas éveikben járó Chris és Carolyn McAuliffe története jól szemlélteti a problémát. Diplomáik megszerzésekor, évtizedekkel ezelőtt együttesen 114 ezer dollárral tartoztak, mára azonban a tartozásuk 500 ezer dollárra duzzadt.

Miután házat vettek és gyerekeik születtek, összevonták a hiteleiket, és alacsonyabb havi részletű törlesztést választottak,

ez viszont meghosszabbította a futamidőt, miközben a kamatos kamat folyamatosan növelte a fennálló tartozást. "Már bánom, hogy egyetemre mentem" – mondta Chris, aki mérnökként dolgozik.

A baby boom generációhoz tartozó adósok átlagosan mintegy 45 ezer dollárral tartoznak, ami több mint háromszorosa a 24 év alattiak átlagos adósságának. Sokan – a McAuliffe házaspárhoz hasonlóan – posztgraduális képzésre vettek fel hitelt, mások pedig úgynevezett Parent Plus szülői diákhitelt igényeltek gyermekeik tanulmányaira, amely magasabb kamattal és kevesebb törlesztési kedvezménnyel jár. A tartozás összege ráadásul még a rendszeresen törlesztők esetében is növekedhet a kamatok miatt.

A helyzetet tovább bonyolítja a Trump-kormányzat átfogó diákhitel-reformja, amely július 1-jén lép hatályba. Az új törlesztési konstrukciók egy része megemelheti a havi részleteket, és több befizetést ír elő a tartozás esetleges elengedése előtt. McAuliffe-éknak például júliustól havi mintegy 3000 dolláros törlesztőrészlettel kell számolniuk, ami a járvány előtti összeg háromszorosa. Ugyanakkor néhány változás fékezheti a tartozás növekedését, hiszen az egyik konstrukció elengedi a ki nem fizetett kamatot, ha a minimális részlet nem fedezi azt, a szülők pedig évente legfeljebb 20 ezer dollárt vehetnek fel gyermekenként.

A 71 éves Robert Lee 1997-ben 66 ezer dollárnyi Parent Plus hitelt vett fel, és mostanra becslése szerint már 91 ezer dollárt visszafizetett, mégis további 51 ezerrel tartozik.

Fia ügyvéd, lánya saját vállalkozást vezet, ő maga viszont a fia házának felső szintjén él, hogy törleszteni tudja a tartozását. "Holtan többet érnék, mint élve" – fogalmazott.

Néhány idősebb adós az interneten szerveződik a tartozások eltörléséért. Egy Facebook-csoport, a "The Fifty" ötven olyan, 50 év feletti adóst tömörít az egész országból, akik személyes történetekkel teli javaslatot juttattak el a kormányzati tisztségviselőknek. "Utáljuk az 'elengedés' szót" – mondta a csoportot alapító, 59 éves Amy Coryer Miller, hozzátéve, hogy a legtöbbjük már a két-háromszorosát visszafizette az eredeti összegnek. A 72 éves Sharon Durkee eközben részmunkaidős állásokat keres, hogy csökkentse a 101 ezer dolláros tartozását, amely már nagyobb, mint a lakáshitele, ám úgy véli, kora miatt sehová sem hívják be állásinterjúra.

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