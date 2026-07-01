Munkába állt a Raiffeisen új vezérigazgatója, további személyi változásokat is bejelentettek

A lakossági banküzletág vezetését szeptember 1-jétől Curt Chadha veszi át,

akinek a lakossági szegmens továbbfejlesztése és a csoportszintű együttműködés erősítése lesz a feladata. Munkája során kiemelt figyelmet fordít majd a digitális transzformációra, valamint az új termékek, szolgáltatások és partnerségek révén megvalósuló, kézzelfogható ügyfélérték megteremtésére. A szakember korábban a fizetési szolgáltatások és a mindennapi bankolás területét irányította az RBI-nál, jelenleg pedig a Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien és a Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien stratégiai és innovációs részlegének vezetője.

Augusztus 1-jétől Christine Anwander-Hirsch irányítja a vállalatirányítási és titkársági divíziót.

Főtitkárként az igazgatóság és a felügyelőbizottság elnöki irodájáért, valamint a vállalatirányításért felel majd. Kiemelt feladatai közé tartozik a vállalatirányítási normák továbbfejlesztése és a döntéshozatali folyamatok hatékonyságának növelése, amelyet többek között a mesterséges intelligencián alapuló eljárások felelős alkalmazásával kíván elérni. Christine Anwander-Hirsch 2022 óta vezeti az RBI elnöki irodáját.

A csoportszintű kockázatkontrolling élére szeptember 1-jétől Sara Lambing érkezik,

miután elődjét, Oliver Gorbachot a Raiffeisen Niederösterreich-Wien igazgatóságába nevezték ki. A matematikából doktori fokozattal rendelkező Lambing több mint 15 éves kockázatkezelési tapasztalattal bír. Jelenleg egyebek mellett a belső tőkemegfelelés-értékelési folyamat (ICAAP) keretrendszeréért, a stressztesztekért és a szabályozói tőkekövetelmények kiszámításáért felel.

A bank összevonja a belső és a külső kommunikációt,

az így létrejövő egységes kommunikációs divíziót pedig szeptember 1-jétől Rupert Reif vezeti majd, aki jelenleg a Raiffeisen-Holding és a Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien kommunikációs feladatait látja el. A sajtómegkeresésekért Reif mellett továbbra is a tapasztalt szóvivő, Christof Danz felel. Ezzel egy időben a befektetői kapcsolatok területe Kamila Mahmudova pénzügyi igazgató felügyelete alá kerül.

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Címlapkép forrása: Portfolio