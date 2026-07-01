Százmilliárdokat bukik a magyar bankrendszer egyetlen törvénymódosítás késlekedése miatt?

Egy sürgős, de elmaradt törvénymódosítás
Sok gondja volt a 2022. január 1-jén bevezetett jelzáloghitel-kamatstoppal a bankszektornak, nem véletlenül támadták meg többször is az Alkotmánybíróságon az intézkedést, bár napirendre egyelőre nem vette az ügyet a taláros testület. A jegybank számítása szerint 2025 végéig már 440 milliárd forintjába került a szektornak az intézkedés, a végső számla megközelítheti az 500 milliárd forintot.
Egy pozitívuma azonban volt a szabályozásnak a választások előtt:
félévente hosszabbították meg a kamatstopot, így csak fél évre előre kellett a negatív pénzügyi hatásait elszámolniuk a bankoknak.
Ez idén áprilisban megváltozott: április 17-én, még a háborús veszélyhelyzetnek köszönhetően kormányrendelet formájában megjelent a Magyar Közlönyben egy jogszabály, amelynek értelmében kikerült a kamatstop szabályozásából a nyolcadik meghosszabbítás nyomán meghatározott 2026. június 30-ai határidő. Ez az új kormány számára előnyös volt, hiszen
- időt nyert vele: nem kellett június 30-áig, szinte kapkodva összeállítani az új kamatstopszabályozást,
- lehetővé tette, hogy a háborús veszélyhelyzet és a rendeleti korszak május 14-ei eltörlése után ne a kormány, hanem az Országgyűlés döntsön a kamatstop sorsáról, ami borítékolhatóan előbb-utóbb a megszüntetésről fog szólni (a rászoruló kisebbség, mintegy 10-20 ezer fő további megsegítése mellett, amire a bankszövetség is javaslatot tesz).
Ez utóbbinak megfelelően már törvénymódosító javaslat formájában bocsátotta társadalmi egyeztesésre a kormány a kamatstop sorsáról szóló tervezetét június 11-én. A társadalmi egyeztetés határideje június 19-én lejárt, az Országgyűlés elé azonban erről szóló törvényjavaslat nem került.
A tervezet arról szólt, hogy a jelenleg formájában szeptember 30-án szűnne meg a kamatstop.
Ezt üdvözölték banki forrásaink, hiszen
- egyrészt belátható közelségbe került a szektor számára immár 500 milliárd körüli közvetlen veszteséget okozó intézkedés kivezetése,
- úgy tűnt, hogy egy jókora számviteli veszteséget is elkerül a szektor.
Csakhogy ez nem történ meg eddig, ez pedig fájhat a bankszektornak:
a kamatstop határozatlan idejű fenntartása százmilliárdos nagyságrendű, azonnal elkönyvelendő számviteli veszteséggel egyenértékű a bankszektor számára
A pontos összeg több dologtól függ:
- elsősorban attól, hogy alakulnak az aktuális referenciakamatok a kamatstop-szabályozásban meghatározotthoz képest (minél alacsonyabbak, annál kisebb a veszteség),
- a számviteli elszámolás elvétől és módjától.
Utóbbi függvényében 100 milliárd forint környékén, de akár 200-300 milliárd forint között is alakulhat a bankszektor által elszámolandó veszteség, erre még visszatérünk.
Miért és mekkora veszteséget kell elkönyvelni a határozatlan idejű kamatstopra?
Bár elsőre azt gondolnánk, a kamatstop egyszerű kamatbevétel-kiesés a bankok számára számviteli értelmében, valóban nem így kell könyvelniük. A hitel értékelési kategóriája (amortizált bekerülési értéken) változatlan marad, az IFRS 9 szerződésmódosításokra (modification of financial instruments) vonatkozó szabályait kell alkalmazniuk:
- Újrakalkulálás: A bankoknak újra kell becsülniük a hitelek jövőbeli pénzáramlásait (cash flow-it), figyelembe véve a kamatstop miatti alacsonyabb törlesztőrészleteket.
- Diszkontálás: Ezeket a csökkentett, új cash flow-kat le kell diszkontálniuk a hitel eredeti effektív kamatlábával.
- Módosítási veszteség (Modification Loss): A korábbi könyv szerinti érték és az új, diszkontált jelenérték közötti negatív különbözetet a bankoknak azonnal egy összegben le kell írniuk, és módosítási veszteségként az eredménykimutatásban el kell számolniuk.
Amíg a kamatstop határideje határozott volt, addig csak a következő fél évre, mióta azonban a hatályos jogszabály alapján határozatlan, azóta a futamidő teljes hátralévő részére kell ezt a veszteséget elszámolniuk a bankoknak. Ezen belül is kétféle elszámolási módról hallottunk:
- Az MNB június eleji Pénzügyi stabilitási jelentésében megjelent becslés szerint ez szektorszinten mintegy 125 milliárd forint. Ebben a jegybank szakértői forward hozampálya mentén, ügylet szinten cash flow-kat becsültek mind a kamatstopos, mind a kamatstop nélküli szcenárióra, és a két pálya cash flow különbözeteinek diszkontált jelenértékét vették „átértékelődési” veszteségnek.
- Az általunk megismert piaci becslés szerint ezzel szemben valahol 200-300 milliárd forint között van, ugyanis a meghatározó könyvvizsgálók is a diszkontált jelenértéket tartják mérvadónak, ugyanakkor nem a forward hozampályát (dinamikus módon), hanem az aktuális referenciahozamokat („statikusan”) veszik figyelembe a számítás során, és ezt a módszert fogadják el a banki beszámolók későbbi auditálása során.
Mivel utóbbi a meghatározóbb, úgy tűnik tehát, hogy
a bankoknak 200-300 milliárd forintjába fájhat a kamatstop határozatlan időre szóló meghosszabbítása, és ezt a második negyedévben kellene elszámolniuk,
hiszen ekkor változott meg a jogszabályi környezet. Egy menekülőútjuk még van ez elől: ha a második negyedéves jelentéseik közzététele előtt mégis meghozza a törvényt az Országgyűlés, megúszhatják az azonnali nagy számviteli veszteséget.
Ehhez persze nem csak gyors törvényalkotásra, hanem arra is szükség van, hogy valóban egy konkrét dátum szerepeljen a kamatstop határidejeként a törvényben, még ha az nem is a legvégső határideje lesz az intézkedés hatályban tartásának. Név nélkül nyilatkozó banki szakértő forrásunk ezt írta nekünk erről:
„A kamatstop határidejének a kormányzat által bejleentett módosítás kapcsán a könyvvizsgálóval minden egyes információt azonnal elemzünk, és ennek folyamán értékeljük az intézkedés várható pénzügyi és számviteli hatásait.
A helyzetet az nyugtatná meg, ha még júliusban megszületne a végleges törvény a kamatstop határidejének szeptember 30-ig történő rögzítéséről.
A törvény megjelenéséig a céltartalék képzésésről szóló tárgyalások folynak, mely a korábban jelzett, szektorszinten 300 milliárd forintos veszteség egy részére vonatkozhat. A kamatstop explicit fennmaradása 300 milliárd forintos veszteséget jelenthet" - fogalmazott forrásunk, bár a 300 milliárd forintot a referenciahozamok, leginkább a hitelek többsége esetében releváns BUBOR csökkenése várhatóan így is, úgy is mérsékelné ezt a veszteséget (egy hónapja még 40 bázisponttal volt magasabb a BUBOR, mint most), közelítve inkább a 200 milliárd forinthoz.
A veszteség, ha el is kell könyvelni, egyébként
ÁTMENETINEK ÍGÉRKEZIK: A BANKOK A NAGY RÉSZÉT VISSZAÍRHATJÁK, HA ÚJRA MEGJELENIK A HATÁRIDŐ A SZABÁLYOZÁSBAN, vagy megszűnik a kamatstop.
Az elmúlt évek második negyedéves adatai azt mutatják, hogy nagy valószínűséggel még egy 300 milliárdos módosítási veszteséggel sem lenne veszteséges a bankszektor, de a potenciális szint töredékére vinné le átmenetileg a jövedelmezőségét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elérte a kritikus pontot a háború: Ukrajna új rakétája miatt bénulhat meg az orosz üzemanyag-ellátás
Egyre nagyobb pofonokat osztanak ki az új cirkálórakéták.
Szép csendben terjeszkedik egy bankgyilkos fintech Magyarországon - Mit tud a "horvát Revolut" és mitől különleges?
Európa-szerte már 1,5 millió ügyféllel rendelkezik.
Tőkebevonás Magyarországon: milliárdos lakóprojektet indít a Realis WAM a nagyvárosban
Sikeresen zárult a Realis 3 Alap debreceni lakóingatlan-fejlesztésének tőkebevonása
Komoly veszteség érte a magyar földeket: akár ötödével is kevesebb búza teremhet az idén
Még csak becslések vannak.
Beütött a krízis az öbölmenti gáztermelőnél: milliárd köbméteres hiányt kell pótolnia az uniós államnak
Újabb csapás éri az európai gázpiacot.
Nem lehet panasz az amerikai munkaerőpiacra
Megérkezett az ADP foglalkoztatottsági adat.
Erre vártunk: kiderült, pontosan mikor ér véget a nagy forróság
Jön a hidegfront.
Júniusban végre beindult a pörgés: hirtelen megugrottak a lakásvásárlási kedv
A Duna House havi tranzakciószám-becslése szerint.
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Szigorúbb zöld pályára állítaná a mezőgazdaságot az új dán kormány
A dán agrárpolitika történelmi léptékű zöld fordulatot vesz.
Mennyire erősödhet még a forint az euróbevezetésig?
Az elmúlt hetekben az egyik legtöbb kérdést kiváltó téma az ügyfeleink és olvasóink közt a forint jövője és az euró esetleges magyarországi bevezetése volt. Meddig... The post Mennyire er
Több a magyar diploma, mégis lemaradtunk a régiós versenyben
A diploma már nem kiváltság, hanem alapkövetelmény a régióban. Miközben a BB tengely országaiban húsz év alatt csaknem megduplázódott a fiatal diplomások aránya, Magyarország hiába... The
20% adójóváírás nyugdíjra: kinek érheti meg?
Azt hiszed, neked nem jár állami támogatás? Ha bejelentett állásod van, nagy eséllyel te is megkaphatod a 20%-os adójóváírást. Ezzel az állam jelentősen megnövelheti a megtakarításodat: mi
Munkaerőhiány Közép- és Kelet-Európában: átmeneti akadály vagy tartós korlát?
A munkaerőhiány ma kevésbé súlyos Közép- és Kelet-Európában, mint 2020 előtt, de a demográfiai nyomás és a munkaképes korú népesség csökkenése tartós strukturális kihívást jelent. T
Borzalom, hogy mindent lehet kapni (HOLD After Hours Extra)
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek...
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
35 éve a magyar gazdaság stabil szereplője a Magyar Suzuki (x)
Ez lehet a legjobb nyári befektetése (x)
Szánjon 4-5 órát önmagára, hosszú távon megtérül!
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Mit jelent az orosz rulett az orbáni költségvetésben? Bod Péter Ákost kérdeztük
A keddi Checklistben a hatalmas hiány nyomába eredünk.
Eltűnhet a földgáz a cégek életéből? A számlák mögött már látszik a piac átalakulása
Zsugorodik a piac.
A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét
És még hol a vége?