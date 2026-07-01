Szép csendben terjeszkedik egy bankgyilkos fintech Magyarországon - Mit tud a "horvát Revolut" és mitől különleges?

Magyarországon is elérhető egy kevésbé ismert, pedig Európa-szerte már 1,5 millió ügyféllel rendelkező, horvát alapítású fintech, az Aircash. Az 2015-ben alapított startup európai engedéllyel rendelkezik, egy digitális multidevizás pénztárcát és egy Mastercard bankkártyát kínál ügyfeleinek. A megoldás elsősorban online vásárlásokhoz, gyors pénzküldéshez ideális, illetve a Bitpandával kötött stratégiai partnerségen keresztül kriptobefektetést is kínál. Különlegessége pedig, hogy készpénzzel is feltölthető az egyenleg egyes fizikai pontokon, éls van, ahol számlabefizetésre is használják. Mutatjuk, mit tud a Revoluthoz és a Wisehoz hasonló horvát fintech támadó, amely a bankok babérjaira tör.

Nem bank, de nagyon úgy néz ki

Az Aircash nem egy teljeskörű banki engedéllyel rendelkező fintech: a társaság a Horvát Nemzeti Bank által bejegyzett elektronikuspénz kibocsátó intézményként működik, ez azonban bőven elegendő ahhoz, hogy egy sor banki szolgáltatást nyújtson. Az Európai Gazdasági Térség egészében, így Magyarországon is az uniós szabályozásnak megfelelően szolgáltathat az ügyfeleinek.

Az ingyenes számlanyitás a fintecheknél már megszokottnak számító szelfis azonosítással és a személyi igazolvány befotózásával történik, rendkívül egyszerűen és gyorsan. Nekünk kb. 5 perecet vett igénybe a regisztráció és a számla szinte azonnal megnyílik. Az alapvetően könnyen kezelhető applikációfelület egyelőre magyar nyelven nem, de angolul és 14 további nyelven elérhető.

A 2015-ben indult cég dinamikusan növekszik, hiszen

mára már több mint 16 országban van jelen, aktív felhasználóinak száma pedig meghaladja a másfél milliót.

Mit tud az Aircash?

A magyar ügyfelek számára az alkalmazás elsősorban a hagyományos pénzügyektől elkülönített digitális pénztárcaként lehet hasznos, ahogyan sokan a hagyományos számlájuk mellett egy Revolut vagy Wise számlát is tartanak. Az Aircash kiválóan alkalmas az online vásárlások, az utazások során felmerülő kiadások, a készpénzfelvételek, valamint az alkalmazáson belüli pénzmozgások egyszerű kezelésére. Ugyanakkor jelenlegi formájában nem érdemes elsődleges bankszámlaként tekinteni rá, mivel a szolgáltatást nem a munkabérek fogadására vagy a rendszeres csoportos beszedési megbízások teljesítésére tervezték, hanem sokkal inkább a gyors, egyszerű tranzakciókat támogatja.

A digitális pénztárca egyenlege díjmentesen és többféle módon is feltölthető. A felhasználók meglévő bankkártyájukkal, valamint Apple Pay vagy Google Pay segítségével is azonnal pénzt utalhatnak a számlájukra. Az ellenőrzött profilok esetében a minimális befizetés összege 5 euró, míg az egyszeri feltöltés felső határa 700 euró. Bár a feltöltés hagyományos banki átutalással is lehetséges, ebben az esetben számolni kell a küldő pénzintézet által esetlegesen felszámított díjakkal vagy devizaváltási költségekkel.

A rendszer egyik praktikus funkciója az azonnali pénzküldés, amely az Aircash-felhasználók között a címzett telefonszáma alapján is működik. Ennek díja fixen egy százalék, amelyet minden esetben a küldő fél fizet, míg a pénz fogadása díjmentes.

Magyarországon ugyanakkor ez a funkció nem számít unikálisnak, az azonnali átutalási rendszerrel minden hagyományos bankszámláról utalhatunk pár másodpercen belül másodlagos azonosítókra, akár telefonszámra is lehet utalni. Igaz, utóbbit szűk kör használja, többek között a heterogén UX és a másodlagos azonosítók rendszeres megújítási kötelezettsége miatt nem terjedt el Magyarországon a másodlagos azonosítókra való utalás.

Az Aircashnél nemzetközi átutalásokat a Ria Money Transfer integrációja támogatja, amelynek révén 161 országból fogadható pénz közvetlenül a számlára. Ez a megoldás kifejezetten előnyös lehet a határokon átnyúló családi vagy alkalmi utalások lebonyolításakor.

Az app kilenc devizát támogat, a számlák közötti pénzváltás az aktuális Aircash árfolyamon történik, amely nem egészen középárfolyam, de rövid távú tapasztalataink szerint 1 százalék alatti átváltási díjnak felel meg.

A szolgáltatás központi eleme az Aircash Mastercard prepaid kártyája, amely mögött nem áll hagyományos banki háttér. Az egyenleghez kapcsolódó plasztikot teljes egészében az alkalmazáson belül kezelhetjük, így könnyen nyomon követhetők a költések, módosítható a PIN-kód, napi és havi limitek állíthatók be, szükség esetén pedig egy gombnyomással zárolható vagy feloldható a kártya. Mivel kizárólag az előre feltöltött összeg költhető el róla, kiváló kockázatcsökkentő eszköz az online vásárlásoknál, hiszen nem a fő bankszámlánk adatait kell megadnunk az interneten. A fizikai és online boltokban egyaránt elfogadott kártyát az Apple Pay és a Google Pay rendszerekbe is könnyedén integrálhatjuk.

Pénzügyi szempontból a kártya fenntartása és aktiválása díjmentes, a hagyományos bolti és az internetes fizetésekért pedig nem számítanak fel külön díjat. Magának a kártyának a beszerzési ára az értékesítési ponttól függően változhat, a javasolt kiskereskedelmi ára azonban 5 euró.

Az Aircash alkalmazás egyúttal szolgáltatásvásárlási platformként is működik, ahol utazáshoz és szórakozáshoz kapcsolódó termékek, például Flixbus-jegyek, e-matricák és digitális ajándékkártyák, így például PlayStation-utalványok is beszerezhetők.

A különdíjakra figyelni kell

Érdemes figyelni a használati különdíjakra, hiszen a szerencsejátékokhoz, lottóhoz és fogadásokhoz kapcsolódó tranzakciók 3 százalékos felárral járnak. Bár a számlához tartozó kártyával világszerte bármelyik ATM-ből vehetünk fel készpénzt, ez a szolgáltatás díjköteles. Az Európai Unión belül 1,5 euró és 2 százalék, míg az Unión kívül 2 euró és 3 százalék a tranzakciós díj, amelyet az automatát üzemeltető helyi bank saját költségei tovább növelhetnek.

Akkor is pluszköltséggel, a tranzakció értékének 2 százalékával kell számolnunk, ha az egyenleget egy magyar bankszámlára szeretnénk kiutalni. Ez az azonnal feldolgozott tranzakció legkésőbb a következő munkanapon érkezik meg a célszámlára.

Bár a rendszer európai szinten számos lehetőséget kínál, a magyarországi használhatóság jelenleg még vegyes képet mutat. Míg a bankkártyás feltöltés, a felhasználók közötti gyors pénzküldés és a kártyás fizetés zökkenőmentesen működik hazánkban, addig a készpénzes feltöltés és a számlafizetési integráció, azaz a Scan&Pay funkció egyelőre jellemzően csak a környező országokban, például Horvátországban, Szlovéniában vagy Ausztriában terjedt el. Az applikációban elérhetők azok a magyar helyszínek – például az OMV töltőállomások – ahol a készpénzes feltöltés lehetséges, a feltöltést ugyanakkor még nem teszteltük.

Összességében úgy néz ki, hogy aki teljes értékű forintalapú bankszámlát keres, vagy a mindennapi belföldi pénzügyeit – például a közüzemi számlák befizetését – intézné, annak nem ez a platform lesz az ideális választás. Az Aircash sokkal inkább egy praktikus kiegészítő eszköz, amely az előre feltöltött kártyával, a gyors belső pénzküldéssel és a multidevizás számlával teszi biztonságosabbá, kényelmesebbé az alkalmi tranzakciókat, a külföldi vagy online fizetéseket.

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