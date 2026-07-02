Elutasította az EKB a bankok tőkekövetelmény-javaslatait

Mivel az amerikai kormányzat az elmúlt évben fokozatosan lazította a bankszabályozást, az európai hitelintézetek arra szólították fel az EKB-t, hogy a versenyfeltételek kiegyenlítése érdekében kövesse az amerikai példát.
A frankfurti székhelyű jegybank az euróövezet húsz tagállamának több mint száz legnagyobb bankját felügyeli. Claudia Buch, az EKB felügyeleti tanácsának elnöke szerint
alaptalanok azok az aggodalmak,
amelyek szerint a szigorúbb tőkekövetelmények rontanák a pénzintézetek versenyképességét vagy visszafognák a hitelezést.
Buch hangsúlyozta, hogy a globális pénzügyi válság óta megemelt tőkekövetelmények nem gyengítették a bankok hitelezési képességét, a stabil tőkehelyzet pedig elengedhetetlen a biztonságos működésükhöz. Az Európai Parlament egyik brüsszeli bizottsági meghallgatásán kijelentette, hogy semmilyen bizonyíték nem utal arra, hogy a tőkekövetelmények korlátoznák a hitelkínálatot.
Rámutatott arra is, hogy a hitelintézetek olyan bőséges tőketartalékkal rendelkeznek, amely
lehetővé tette számukra a mintegy 50 százalékos osztalékkifizetési ráta fenntartását.
A tisztségviselő szerint ugyan a tőkeszintet nem szabad csökkenteni, a követelmények kiszámításának módját érdemes lenne egyszerűsíteni, és a különböző tőkepufferek számát is mérsékelni lehetne. Erre tavaly decemberben az EKB, idén júnusban az Európai Bizottság tett közzé javaslatokat:
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