Hatalmas lépésre szánta el magát az európai bankóriás: végleg lekapcsolják a régi rendszereket, a felhőbe költöztek

Az olasz Intesa Sanpaolo sikeresen befejezte core banki rendszereinek felhőbe költöztetését. Ezzel az intézmény azon kevés európai pénzintézet közé lépett, amelyeknek sikerült teljesen kiváltaniuk az elavult informatikai technológiákat.

A hagyományos, mainframe-alapú informatikai infrastruktúra felhőtechnológiára cserélése rendkívül komoly kihívást jelent a pénzintézetek számára. A legacy rendszerek ugyanis gyakran az évek során – jellemzően akvizíciók nyomán – egymásra épült szoftverrétegekből állnak, ami jelentős versenyhátrányt okoz a hagyományos szereplőknek a rugalmas, eleve felhőalapon induló kihívó bankokkal szemben.

Az Intesa többmilliárd eurós felhőprojektje keretében 2023-ban indította el digitális bankját, az Isybankot, a brit Thought Machine technológiai céggel együttműködésben. Ügyfelek millióinak migrációjával az Isybank egyfajta tesztkörnyezetként is szolgált a teljes szervezet felhőalapú átállása előtt.

Ezzel a lépéssel az Intesa azon kevés európai pénzintézet közé került, amelyek nagyszabású felhőmigrációt hajtottak végre, csatlakozva a dán Danske Bankhoz, a brit Lloydshoz és HSBC-hez, valamint az eurózónából a spanyol Santanderhez és BBVA-hoz.

Az Intesa, a Google Cloud és a TIM közös közleménye szerint az átállás a torinói és milánói Google Cloud régiókra épült, amelyeket a TIM adatközpontjai szolgálnak ki. A migráció során több mint 800 alkalmazást költöztettek át sikeresen a Google Cloud infrastruktúrájára, miközben ugyanennyit vezettek ki a bank saját, fizikai adatközpontjaiból. Az óriási adatmennyiséget szigorú biztonsági előírások mellett, gyorsan és minimális késleltetéssel mozgatták át a felhőkörnyezet és a megmaradó hagyományos rendszerek között.

A tájékoztatás szerint a felhőinfrastruktúra zökkenőmentesen kezelte a hatalmas terhelést, az átállás alatt egyetlen komolyabb incidens sem történt, így a mindennapi üzletmenet is zavartalan maradt. Az eurózóna bankjainak informatikai fejlettsége kiemelt figyelmet kap az Európai Központi Bank felügyeleti szervétől, amely már többször figyelmeztetett arra, hogy

az elavult rendszerek sérülékenységei komoly működési és kiberbiztonsági kockázatokat hordoznak.

Forrás: Reuters

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