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FONTOS Kiderült, mit művelnek a magyarok a lakossági állampapírokkal – Egyetlen sztár viszi el a hátán az évet
Kétmillió magyar Revolut-ügyfél megérkezett a helyi fióktelephez, percenként szereznek egy új ügyfelet
Bank

Kétmillió magyar Revolut-ügyfél megérkezett a helyi fióktelephez, percenként szereznek egy új ügyfelet

Portfolio
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A Revolut Bank bejelentette, hogy lezárta több mint 2 millió jogosult magyarországi lakossági ügyfelének áthelyezését a helyi fióktelephez, akik így mostantól hozzáférhetnek a Revolut magyarországi bankszámláihoz - közölte a neobank.
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Információ és jelentkezés

A közleményben azt írták, a magyarországi növekedésével párhuzamosan a vállalat a hazai csapatát is bővíteni fogja az ügyfelek támogatása és a jövőbeli termékfejlesztések érdekében.

A vállalat 2025-ben közel félmillió új ügyfelet szerzett Magyarországon, és -

jelenleg átlagosan percenként egy új ügyfél csatlakozik a Revoluthoz Magyarországon.

Ezzel párhuzamosan a havi aktív ügyfelek száma több mint 40%-kal nőtt 2025-ben, miközben a fizetésüket Revolut-számlára utaló ügyfelek száma több mint 30%-kal emelkedett. A közös számlák száma 79%-kal nőtt, a Kids & Teens számlák használata pedig 33%-kal bővült.

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