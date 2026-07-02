Már élesben is vásárolhatnak helyettünk a mesterséges intelligencia ügynökök, az agentek önállóan böngészhetnek és fizethetnek

A párizsi Visa Payments Fórumon bejelentett fejlesztés jelentős előrelépést jelent a korábbi, zárt tesztkörnyezetekhez képest, hiszen
az ügynökalapú tranzakciók immár valós környezetben, független kereskedőknél zajlanak.
A folyamat során az AI-ügynökök a fogyasztók által megadott paraméterek alapján keresnek termékeket, választják ki azokat, majd indítják el a fizetési folyamatot. A vásárlások végrehajtásához azonban
minden esetben szükség van a kártyabirtokos kifejezett jóváhagyására.
A rendszer bevezetésén a Visa több mint harminc európai kártyakibocsátóval, valamint olyan kereskedelmi partnerekkel dolgozik együtt, mint a lastminute.com, a Frasers, a Cleverbridge és a BrickDepot. Az első valós vásárlások az utazás, a kiskereskedelem és az elektronikus kereskedelem területén zajlottak le, gyakorlati példát mutatva a technológia működésére a mindennapi fogyasztói helyzetekben.
A kereskedők számára a Visa az úgynevezett Trusted Agent Protocol (TAP) és az Agent Directory megoldásokon keresztül teszi lehetővé a hitelesített AI-ügynökök azonosítását. Ezek a rendszerek egységes módon különböztetik meg a megbízható, mesterséges intelligencián alapuló forgalmat a nem hitelesített botoktól, így a webáruházak üzemeltetői továbbra is szabályozhatják, miként férhetnek hozzá a szoftverek a platformjaikhoz. A technológia új infrastruktúra kiépítése nélkül integrálható a meglévő kockázatkezelési rendszerekbe, a széles körű bevezetést pedig olyan szolgáltatók is támogatják, mint a Cloudflare és az Akamai.
A kártyabirtokosok oldaláról a tranzakciók biztonságát a Visa Payment Passkeys technológia garantálja, amely megfelel az Európában kötelező erős ügyfél-hitelesítési (SCA) előírásoknak. A rendszer egyszerre azonosítja a kártyabirtokost és a nevében eljáró AI-ügynököt, így minden fizetést közvetlenül egy hitelesített felhasználóhoz köt.
A sikeres európai tesztidőszakot követően a lakossági felhasználás mellett a technológiát a jövőben a vállalatközi (B2B) fizetési folyamatokra is kiterjesztik majd, így az AI-ügynökök a céges beszerzések során is automatizálhatják a tranzakciókat.
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