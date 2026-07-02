Már több ezer visszaélést buktatott le az új magyar rendszer, most jön a következő fokozat

A Magyar Nemzeti Bank "Öt Csapás" elnevezésű kiberbiztonsági programjának részeként 2025 nyarán elindított rendszer már az első fázisban is segítette a csalásmegelőzést. A mesterséges intelligenciára épülő megoldás az indulása óta eltelt egy évben több mint 300 millió azonnali tranzakciót ellenőrzött valós időben, és több mint ötezer visszaélési kísérlet azonosításában segítette a bankokat.

A most élesített második szakasz legfőbb újdonsága a kockázatértékelés kiterjesztése.

A pénzforgalmi szolgáltatóknak mostantól a nem időkritikus – vagyis

a napközbeni és az éjszakai – forintátutalásokat is kötelezően át kell futtatniuk a rendszeren.

A jegybanki program további elemei is az ügyfelek védelmét szolgálják. Egy tavalyi szabályozásmódosítás értelmében a pénzforgalmi szolgáltatóknak kell viselniük a jóvá nem hagyott, visszaélésekhez köthető tranzakciókból eredő károkat, amennyiben elmulasztották a kötelező erős ügyfél-hitelesítést.

Emellett az MNB 2025-ben tizenegy intézménynél indított vizsgálatot annak ellenőrzésére, hogy a bankok a gyakorlatban is betartják-e a visszaélések megelőzésére, észlelésére és kezelésére vonatkozó jegybanki előírásokat.

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