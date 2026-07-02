Minden magyar Revolut-ügyfél megérkezett a helyi fióktelephez, percenként szereznek egy új ügyfelet

A Revolut Bank bejelentette, hogy lezárta több mint 2 millió jogosult magyarországi lakossági ügyfelének áthelyezését a helyi fióktelephez, akik így mostantól hozzáférhetnek a Revolut magyarországi bankszámláihoz - közölte a neobank.

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

A közleményben azt írták, a magyarországi növekedésével párhuzamosan a vállalat a hazai csapatát is bővíteni fogja az ügyfelek támogatása és a jövőbeli termékfejlesztések érdekében.

A vállalat 2025-ben közel félmillió új ügyfelet szerzett Magyarországon, és -

jelenleg átlagosan percenként egy új ügyfél csatlakozik a Revoluthoz Magyarországon.

Ezzel párhuzamosan a havi aktív ügyfelek száma több mint 40%-kal nőtt 2025-ben, miközben a fizetésüket Revolut-számlára utaló ügyfelek száma több mint 30%-kal emelkedett. A közös számlák száma 79%-kal nőtt, a Kids & Teens számlák használata pedig 33%-kal bővült.

Címlapkép forrása: Portfolio