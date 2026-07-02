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UBS: jó hírekkel érkezett a svájci jegybank
Bank

UBS: jó hírekkel érkezett a svájci jegybank

Portfolio
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A Svájci Nemzeti Bank (SNB) csütörtökön közzétett pénzügyi stabilitási jelentése szerint az ország bankrendszere felkészült a jelenlegi makrogazdasági és pénzügyi kihívások kezelésére. A jegybank kiemelte, hogy a UBS tőkehelyzete megfelelő, pedig a pénzintézetnek a jövőben szigorúbb tőkekövetelményeknek kell majd megfelelnie - írja a Reuters.

A jelentés alapján a svájci bankszektor stabilan néz szembe a nehéz gazdasági környezettel. A helyzetértékelés előzménye a Credit Suisse 2023-as összeomlása, amikor a bajba jutott pénzintézetet végül a versenytárs UBS vásárolta fel, ezt követően pedig a svájci hatóságok elindították a tőkekövetelmények szigorítását.

Az SNB közlése szerint a hatóságok előzetes kalkulációi azt mutatják, hogy a tartalékokat is figyelembe véve

a UBS már jelenleg is elegendő tőkével rendelkezik a tervezett szigorúbb előírások teljesítéséhez.

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