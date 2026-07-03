A gazdag amerikaiak között hódíthat a legnagyobb svájci bank

A leírt folyamat az első szakasza annak a stratégiának, amellyel a UBS teljes körű szolgáltatást nyújtó bankká alakulna a tehetős amerikai ügyfelek számára, miután
az év elején megszerezte az országos banki engedélyt az Egyesült Államokban.
A licenc birtokában a bank a befektetési tanácsadás mellett már folyószámlákat, megtakarítási számlákat, jelzáloghiteleket és egyéb hiteltermékeket is kínálhat. Eddig a UBS amerikai vagyonkezelési ügyfeleinek jellemzően más pénzintézetekhez kellett fordulniuk a mindennapi pénzügyeik intézéséhez, még akkor is, ha a befektetéseiket a svájci bank kezelte.
A fejlesztés révén a UBS közvetlenebbül versenyezhet az olyan Wall Street-i riválisokkal, mint a Morgan Stanley vagy a Bank of America, amelyek saját banki szolgáltatásaikkal jelentősen növelték amerikai vagyonkezelési részlegük jövedelmezőségét. Bár a UBS amerikai vagyonkezelési üzletága tavaly 12,2 milliárd dolláros bevételt ért el, ez bizonyult a legkevésbé nyereséges régiónak, mivel az adózás előtti profitráta 13 százalék alatt maradt, miközben a piacvezető Morgan Stanley 29 százalékos eredményt produkált ezen a területen.
Az amerikai terjeszkedés központi szerepet játszik
a UBS vagyonkezelési üzletágának társvezetői, Iqbal Khan és Rob Karofsky növekedési stratégiájában. A regionális egység 2025-ben csaknem 6 milliárd dolláros nettó tőkekiáramlást szenvedett el, miután a javadalmazási rendszer átalakítása miatti elégedetlenség következtében számos pénzügyi tanácsadó távozott a cégtől. A részleg ugyanakkor az év első negyedévében ismét növekedési pályára állt, és 5,3 milliárd dollárnyi új nettó tőkét vonzott be.
A hagyományosan a szupergazdag ügyfelekre fókuszáló svájci bank most szélesíteni szeretné ügyfélkörét, ezért a 2 és 10 millió dollár közötti befektethető vagyonnal rendelkező, jómódú ügyfeleket célozza meg. A vezetőség arra számít, hogy a teljes körű banki szolgáltatáscsomag bevezetésével a vagyonkezelési ügyfelek kevésbé pártolnak majd át azokhoz a versenytársakhoz, amelyeknél a mindennapi pénzügyeiket is intézik.
Az amerikai terjeszkedés annak ellenére halad előre, hogy a bank és a svájci kormány között komoly feszültség alakult ki a Credit Suisse összeomlása után javasolt szigorúbb tőkekövetelmények miatt. Bern jelentősen megemelné azt a tőkeösszeget, amellyel a UBS-nek a külföldi leányvállalatait, köztük az amerikai egységét kellene fedeznie. Karin Keller-Sutter pénzügyminiszter szerint a tervezett reformok megdrágítanák a bank amerikai növekedését, Sergio Ermotti vezérigazgató ugyanakkor leszögezte, hogy a zsugorodás nem opció.
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