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Globális fizetési startup érkezett Magyarországra, innen hódítanák meg az európai piacot
Bank

Globális fizetési startup érkezett Magyarországra, innen hódítanák meg az európai piacot

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A globális fizetési piacon jelen lévő Pay 10 engedélyt kapott a Magyar Nemzeti Banktól (MNB) az elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységre. A vállalat a magyarországi leányvállalatán keresztül lép be az európai uniós piacra, ahol magánszemélyeknek és vállalkozásoknak egyaránt digitális pénztárcát, valamint különböző fizetési szolgáltatásokat kínál majd - közölte a társaság.

Az MNB jóváhagyásával

a PAY TEN EU Kft. lett a harmadik olyan piaci szereplő Magyarországon, amely rendelkezik az elektronikuspénz-kibocsátó intézményi (EMI) engedéllyel.

A döntés nyomán a cég hivatalosan is megkezdheti működését a hazai és az uniós piacon.

A lakossági ügyfelek a Pay10 alkalmazáson keresztül érhetik el a digitális pénztárcát. A felhasználók az okostelefonjukkal, egy QR-kód beolvasásával fizethetnek az online és a fizikai üzletekben, emellett belföldi és nemzetközi utalásokat is indíthatnak. A vállalkozásoknak szánt Pay10 Biz platform a bolti tranzakciókhoz dinamikus QR-terminálokat, valamint azonnali elszámolást biztosít a kereskedőknek.

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A cég szolgáltatásai a hazai Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) és a qvik azonnali mobilfizetési megoldás infrastruktúrájára épülnek.

A Pay10 jelenleg a világ tíz országában – többek között Indiában, az Egyesült Arab Emírségekben és Bahreinben – rendelkezik felügyeleti engedéllyel, és további terjeszkedést tervez Egyiptomban, valamint az Öböl-menti régióban. Prabprit Szingh Gill, a vállalat alapító-elnöke a magyarországi piacra lépést olyan mérföldkőnek nevezte, amely megteremti az alapot a cég európai terjeszkedéséhez, valamint egy valós idejű, szabályozott fizetési hálózat kiépítéséhez az Európai Unióban.

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