Kiakadt a jegybankra a legnagyobb svájci bank

A nézeteltérés hátterében a svájci jegybank csütörtöki közleménye áll, amely szerint az UBS már most elegendő tőkével rendelkezik ahhoz, hogy megfeleljen a kormány által javasolt, a "túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen" elvre épülő pénzügyi reformoknak.

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A bank ezt az értékelést határozottan vitatja, mivel álláspontja szerint a jegybanki megközelítés torzítja a szabályozás valós hatásait.

Az UBS közleménye alapján a jegybanki jelentés félrevezető állításokat ismétel meg, ideértve a Credit Suisse összeomlása okainak hiányos elemzését, valamint az AT1 típusú kötvények és a Bázel III. tőkeszabályok szerepének téves értelmezését. A pénzintézet szerint mindez nem helyettesítheti azt a független elemzést, amely elengedhetetlen lenne a tényeken alapuló szakmai párbeszédhez.

A UBS felháborodásának egyik oka az lehet, hogy stabilitási jelentésében a jegybank megerősítette, hogy támogatja a kormány azon követelését, amely a külföldi leányvállalatok teljes tőkefedezetét írná elő. Mivel az UBS svájci egysége kilencmilliárd dolláros tartalékkal rendelkezik, a Svájci Nemzeti Bank szerint a bank már most teljesíti ezt az elvárást.

A kormány arra kötelezné az UBS-t, hogy a külföldi tevékenységeivel szemben tartott elsődleges alapvető tőke (CET1) arányát a jelenlegi 60 százékról az egyes egységek tőkeértékének 100 százalékára emelje.

A bank becslése szerint ehhez mintegy 20 milliárd dollárnyi többlettőkére lenne szüksége,

ami súlyosan rontaná az üzleti modellje jövedelmezőségét, és a svájci gazdaságot is hátrányosan érintené. Az UBS korábban emiatt a székhelyének esetleges áthelyezését is mérlegelte.

Bár április végén Svájc enyhített a reformok bizonyos pontjain, a legfontosabb követeléseiből nem engedett. A jogalkotási csomagot jelenleg a parlament tárgyalja, a folyamat pedig várhatóan jövőre zárul le. Bár a képviselők valószínűleg finomítanak majd a kormányzati javaslatokon, széles körű egyetértés mutatkozik abban, hogy a tőkekövetelményeket a jelenlegi szintről emelni kell. A teljes tőkefedezet elvét a jegybank és a FINMA pénzügyi felügyelet mellett a Nemzetközi Valutaalap is támogatja.

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