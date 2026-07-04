Íme 10 pénzügyi csapda, amibe tilos belesétálni nyaraláskor - Nagyot bukhat, aki nem figyel

Kedvezményes devizaváltás
A neobankok egyik első komoly előnye volt a kedvezményes árfolyamon történő devizaváltás. Ezen a téren azonban már a bankok is léptek egy nagyot előre, több hazai szolgáltató kedvezményes devizaváltással szállt ringbe a neobankok ellen (lásd alább). A Bankmonitor szakértői összeszedték, hogy jelenleg mely bankoknál, milyen feltételek mellett lehet kedvező árfolyamon devizát váltani.
Nem mindegy, hogy mekkora összeget szeretne a számlatulajdonos átváltani havonta, a kedvezményes váltási lehetőségnek ugyanis jellemzően van egy havi kerete.
Maga az átváltási logika sem azonos mindenhol. A Gránit Banknál, az Erste Banknál és a Raiffeisen Banknál a kedvezményes devizaváltás saját számlák közötti átvezetésnek minősül, onnan kell valamilyen módon felhasználni a kérdéses összeget.
|Devizaváltási limitek egyes bankoknál és fintecheknél
|Bank/ügyfélszegmens vagy csomag
|Havi limitösszeg
|Erste/lakossági ügyfél
|600 000 Ft
|Este/prémium ügyfél
|750 000 Ft
|Erste/Word és Private ügyfél
|1 000 000 Ft
|Gráni/Hello csomag
|350 000 Ft
|Gránit/Plus csomag
|650 000 Ft
|Gráni/Prémium csomag
|1 000 000 Ft
|Gránit/Prestige csomag
|1 500 000 Ft
|OTP/külföldi fizikai bankkártyás vásárlás
|600 000 Ft
|OTP/Átutalás
|600 000 Ft
|Raiffeisen
|40 millió Ft összeghatárig
|Revolut/Standard csomag
|350 000 Ft
|Revolut/Plus csomag
|1 050 000 Ft
|Revolut/Prémium csomag
|Nincs limit
|Revolut/Metal csomag
|Nincs limit
|Revolut/Ultra csomag
|Nincs limit
|Wise
|Nincs limit
|Forrás: Bankmonitor
Az sem mindegy, mikor váltunk
Számos bank és a Revolut esetében időkorlát érvényes arra, mikor válthatunk kedvezményesen: hétköznap munkaidőben minden banknál működik ez a lehetőség. De egyes szolgáltatóknál hétvégén nem érhető el a kedvezményes árfolyam, vagy a szolgáltatásért felárat számolnak fel (lásd alább). (A Wise általánosságban devizapároktól, egyéb körülményektől függően 0,3-0,5% díjat számolhat fel a váltásért, ám itt nincs időbeli vagy összegszerű korlát).
|Kedvezményes devizaváltási időszakok egyes bankoknál és fintecheknél
|Bank/ügyfélszegmens vagy csomag
|Idősáv
|Erste Bank
|Munkanapokon 8-19 óra között
|Gráni
|Munkanapokon 9-17 óra között
|OTP/külföldi fizikai bankkártyás vásárlás
|Nincs korlát
|OTP/Átutalás
|Raiffeisen
|Munkanapokon 8-18 óra között
|Revolut/Standard csomag
|Hétvégén 1% díj
|Revolut/Plus csomag
|Hétvégén 0,5% díj
|Revolut/Prémium csomag
|Nincs korlát
|Revolut/Metal csomag
|Nincs korlát
|Revolut/Ultra csomag
|Nincs korlát
|Wise
|Nincs korlát
|Forrás: Bankmonitor
Nem minden devizára lehet igénybe venni a kedvezményes váltást
A bankok azt is meghatározzák, melyik devizákra érvényesek a kedvezményes devizaváltás, a fintech esetében a kezelt devizákat tüntettük fel a Bankmonitor korábbi gyűjtése nyomán:
|Kedvezményes devizaváltással támogatott devizák
|Bank/ügyfélszegmens vagy csomag
|Devizanem
|Erste
|EUR; USD; CHF; GBP; CAD
|Gránit
|EUR; USD; CHF; GBP
|OTP
|EUR, GBP, USD, CHF, AUD, CAD, CNY, CZK, DKK, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, RSD, RUB, SEK, TRY, UAH, ZAR, AED, ILS és KRW
|Raiffeisen
|Amilyen devizanemben számlát vezet a bank
|Revolut
|Utalásnál több, mint 35 deviza, vásárlásnál több, mint 130 deviza
|Wise
|Több, mint 40 deviza
|Forrás: Bankmonitor
Multidevizás számla
A fintech szolgáltatók és a hagyományos bankok között nagy különbség, hogy a fintechek egy multidevizás számlát adnak. Ez azt jelenti, hogy amikor külföldön fizetünk kártyával, automatikusan arról a számlánkról vonják le a pénzt, amelyiken rendelkezésre áll az adott deviza. Ha nem lenne elég, akkor az aktuális árfolyamon az aktuális feltételek mellett váltanak nekünk devizát.
A bankok ezzel szemben más logika mentén működnek, elkülönített számlákban gondolkodnak. Ha nyitunk egy eurós devizaszámlát, az egy teljesen különálló számlaszám lesz, külön egyenleggel. Van olyan bank, ahol a devizaszámlákhoz külön igényelt deviza-bankkártya tartozik. Ha külföldön például az eurós kártyával fizetünk, akkor erről vonják le a pénzt. Viszont, ha azon nincs elég fedezet, a tranzakció sikertelen lesz – nem fogja automatikusan átszívni a forintszámláról a pénzt.
De létezik már „átkapcsolható kártya” is (pl. Erste), amikor a meglévő forintkártyát a bank appjában manuálisan hozzárendelheted a devizaszámládhoz. Ha átkapcsoltuk euróra, akkor a kártyás költések már az eurós számládról mennek. Ám ez a kártya sem vált automatikusan a forintegyenlegedről; nekünk kell manuálisan gondoskodni a fedezetről.
Mobilfizetés külföldön
Ha mobillal fizetünk, egy pofonegyszerű, egy kattintással elintézhető dologra mindenképpen figyeljünk oda: az első külföldi vásárlás előtt állítsuk át alapértelmezettnek azt a kártyát, amivel preferáltan külföldön fizetünk, hazatérve pedig váltsuk vissza. A multidevizás számlák kényelme ugyanis nem érhető el a mobiltárcákban, csak manuálisan tudunk a digitalizált kártyák között váltogatni. Persze tranzakciónként is váltogathatunk a kártyák között, de az alapbeállítás hasznos funkció, ha külföldre utaztunk. Google Walletben például csak rá kell bökni a kártyára és ott kiválasztani az alapértelmezést.
Valutaváltás
A magyar valutaváltók – Magyarországon jellemzően a bankok függő ügynökei -általánosságban jobb árfolyamon váltanak, mint a nemzetközi hátterűek, de nyilván előfordulhat, hogy utóbbiak kínálnak jobb árfolyamot, és ritka eset, hogy a reptéri és turistazónás pénzváltók kedvezőbben váltanak ezeknél. A valutaváltó hálózatok jellemzően nem is közölnek egyetlen olyan árfolyamot a honlapjukon, amely mindegyik fiókban egységesen lenne érvényes, a bankok viszont igen, így az alábbi táblázatban is egy kivételen (Correct Change) kívül a banki árfolyamok szerepelnek egy kiragadott pillanatban (július. 3. 12:00).
|Valutaváltási árfolyamok egyes szolgáltatóknál
|Intézmény
|EUR vétel (Ft)
|Eladás (Ft)
|USD vétel (Ft)
|USD eladás (Ft)
|GBP vétel (Ft)
|GBP eladás (Ft)
|Correct Change
|352,2
|358,9
|307,5
|315,9
|410,1
|417,9
|CIB Bank
|339,22
|367,48
|296,26
|320,94
|396,07
|429,07
|Erste Bank
|341,61
|366,39
|298,29
|319,93
|398,89
|427,83
|K&H Bank
|344,1
|363,92
|300,72
|318,04
|398,95
|427,89 F
|OTP Bank
|343,21
|362,99
|299,92
|317,2
|400,57
|423,65
|Raiffeisen Bank
|342,85
|364,05
|299,4
|317,92
|400,21
|424,97
|UniCredit Bank
|341,57
|366,34
|298,39
|319,99
|399
|428
|Gránit Bank
|341,42
|366,18
|298,09
|319,71
|398,41
|427,31
|MBH Bank
|343,06
|365,02
|299,57
|318,73
|400,52
|426,14
|Forrás Money.hu/Portfolio-gyűjtés
Valuta ATM-ből – nem mindig jó ötlet
Magyarországon a legtöbb ATM-et a bankok üzemeltetik, ám léteznek bankfüggetlen "valutaváltó" ATM-ek is, mint például a kék-sárga Euronet, az Antarius vagy a különböző repülőtereken, pályaudvarokon elhelyezett automaták. Utóbbiakat ugyan kevesebbet használjuk, az viszont általánosságban elmondható, nemzetközi szinten is ismertek arról, hogy magas készpénzfelvételi díjakat számolnak fel.
Amikor egy hagyományos bank ATM-jét használod, a saját bankod és az ATM-et üzemeltető bank egymás között rendezik a tranzakciós költségeket (vagy ha idegen bankautomatát használsz, a saját bankod számít fel egy fix díjat/százalékot). A fintechek multidevizás kártyáival saját díjaktól mentesen lehet készpénzt felvenni bizonyos összeghatárokig, de itt is felmerülhetnek az adott bankautomatát üzemeltető bank által felrótt díjak.
A bankfüggetlen ATM-ek közvetlen üzemeltetői díjat terhelhetnek a kártyádra. Ez egy fix összeg (gyakran 2–5 euró vagy akár 1500–2500 forint tranzakciónként), amit magáért a gép használatáért kérnek el, és ez teljesen független attól, hogy a saját bankunk amúgy (még) mit von le tőlünk.
Az OTP nemrégiben, az Erste már korábban megszüntette a díjmentes készpénzfelvétel lehetőségét a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyák esetében, azaz a magyarországi Revolut és Wise ügyfelek sem vehetnek már fel ingyenesen készpénzt náluk
Figyelni kell ugyanakkor a banki díjakat, kedvezményeket, mert léteznek kedvező megoldások is. Az OTP-nél például a csoporton belüli bankautomatákból (bizonyos feltételek mellett) díjmentesen lehet készpénzt felvenni.
A legnagyobb csapda: a Dinamikus Devizakonverzió (DCC)
Ha az ATM vagy egyes esetekben a pénztárnál a POS-terminál megkérdezi, hogy a saját pénznemünkben (azaz forintban) vagy a helyi pénznemben (például euróban) akarunk-e fizetni/terhelni,
mindig a helyi pénznemet kell választani (terhelés konverzió nélkül).
Ebben az esetben a bankunk, fintech szolgáltatónk fogja a saját szabályai szerint átváltani a pénzünket a helyi devizára a már ismertetett módokon. Ha viszont elfogadjuk az átváltást, az ATM-et vagy
a bankkártya-terminált üzemeltető cég fogja átváltani a pénzt a saját, elképesztően kedvezőtlen árfolyamán.
Készpénzes fizetés – Mennyit vigyünk magunkkal?
Valamennyi készpénzt mindenképpen érdemes magunknál tartani, vész esetére, kisboltokban való fizetésre, strandos tranzakciókra. Ezen felül viszont pénzügyi szempontból érdemes csak a lehető legkevesebb valutát váltani.
Ha olyan országba utazunk, ahol még nem jártunk, fontos megnézni, mennyire készpénz-hangsúlyos vagy digitális a helyi pénzforgalmi infrastruktúra. Meglepő lehet, hogy kifejezetten fejlett gazdaságokban is előfordul, hogy a szolgáltatók csak készpénzt fogadnak el, míg fejlődő országokban is előfordul, hogy kiterjedt digitális ökoszisztémát tartanak fenn, és nem lesz szükségünk túl sok készpénzre.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy norvég pénzügyi információs oldal, a Finansplassen a Világbank, az Eurostat statisztikáit és más nyilvánosan elérhető adatokat összesített, hogy megvizsgálta, melyik országok járnak a legközelebb egy készpénzmentes gazdaság létrehozásához. ez jó támpontot adhat ahhoz, hogy jobban belőjük, mennyi valutára lesz szükségünk. (Az alábbi ábra bal oldalán a készpénzes gazdaságok, a jobb oldalán a digitális országok láthatók).
Amikor a kereskedő elfogad a kasszánál valutát
Ha túl sok készpénzt váltottunk, könnyen lehet, hogy hazatérve egy halom valuta lapul a tárcánkban, és jön az újabb dilemma, mit kezdjünk vele. Az egyik legkevésbé fájdalmas megoldás, ha félretesszük a következő utazásunkra. További lehetőség, hogy visszaváltjuk egy valutaváltónál, de csábító lehet, hogy akár elköltjük már Magyarországon, például egy benzinkúton, ahol jellemző módon elfogadnak valutát, azok közül is leginkább az eurót.
Magyarországon a hivatalos fizetőeszköz a forint, egyetlen hazai üzlet sem köteles elfogadni külföldi készpénzt. Ha egy bolt mégis úgy dönt, hogy elfogadja például az eurót, az egy extra kényelmi szolgáltatás a részéről. Ebből adódóan a kereskedő maga döntheti el, hogy milyen árfolyamon váltja át az eurót forintra. Nem köteles a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalos középárfolyamát vagy a kereskedelmi bankok devizaárfolyamait használni.
A boltok szinte mindig a piaci árfolyamnál rosszabb árfolyamon számolják el az eurót. Ezzel fedezik a saját kockázatukat (mivel az árfolyam ingadozik) és a plusz költségeiket, amikkel a valuta banki beváltása vagy kezelése jár.
Azok a boltok, amelyek elfogadnak eurót, a kasszánál vagy a blokkon (gyakran már az árcímkén is) jól láthatóan feltüntetik az általuk alkalmazott napi euróárfolyamot. Ám ha Euróval fizetsz, szinte biztosan forintban kapsz vissza. A boltok nem működnek pénzváltóként, nincs külön eurós váltópénz-készletük a kasszában. Ha egy 10 eurós tételt egy 50 eurós bankjeggyel fizetsz ki, a maradék 40 eurónak megfelelő összeget forintban fogod megkapni – ráadásul a bolt által meghatározott, általában kedvezőtlen árfolyamon kalkulálva. A blokkon ugyanakkor kötelezően meg kell jelennie, hogy a vásárlás mekkora része lett idegen valutában kiegyenlítve, milyen árfolyammal számolt a gép, és mennyi forint járt vissza.
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