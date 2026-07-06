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Észrevétlenül üríthetik le a bankszámlánkat: új fegyvert élesített a Visa
Bank

Észrevétlenül üríthetik le a bankszámlánkat: új fegyvert élesített a Visa

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A Visa elindította kifejezetten pénzintézetek számára kifejlesztett új kiberbiztonsági platformját, amely a fenyegetések korai felismerésével segíti a pénzügyi csalások megelőzését. A rendszer a kiberbiztonsági és a pénzügyi adatokat ötvözve nyújt átfogó védelmet a szektor szereplőinek, amivel jelentősen lerövidíti a támadások észlelési idejét - közölte a társaság.

A digitális pénzügyi csalások mögött gyakran olyan korábbi, sokáig észrevétlen kibertámadások állnak, mint az adatszivárgás, a sebezhetőségek kihasználása vagy a hitelesítési adatok ellopása. Ezek a visszaélések a fizetési ökoszisztéma bármely pontján megtörténhetnek. Az eltulajdonított információkat az elkövetők sok esetben értékesítik a feketepiacon, és a tényleges visszaélésekre csak később kerül sor, ami komoly anyagi károkat és működési zavarokat okoz a szervezeteknek.

Erre a problémára kínál megoldást a Visa Threat Intelligence Platform (VTIP),

amely ugyanazokra a technológiákra épül, mint amelyeket a kártyatársaság a saját globális hálózatának védelmére alkalmaz. A platformot a vállalat először a saját, valós fenyegetési környezetében tesztelte és használta, mielőtt elérhetővé tette volna a partnerek számára.

A kifejezetten a pénzügyi szektor igényeire szabott platform egyetlen közös felületen gyűjti össze a kiberbiztonsági és pénzügyi adatokat, ezzel megkönnyítve az információbiztonsági és kockázatkezelési csapatok munkáját. A rendszer azonosítja a rosszindulatú szoftverekre utaló jeleket, feltárja a szervezetek biztonsági réseit, valamint segít felismerni a márkanévvel való visszaéléseket. Emellett nyomon követi a vállalatok vezetőit és munkavállalóit célzó adathalász kampányokat is.

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A VTIP egyik kiemelt funkciója a sötét weben (dark web) felbukkanó, kompromittálódott fizetési adatok monitorozása.

A rendszer ezeket a Visa saját hálózati információival kiegészítve azonnal felhasználható, strukturált adatokká alakítja a csalásmegelőzési szakemberek számára.

Az adatok integrálásával a pénzintézetek pontosabban jelezhetik előre a fenyegetéseket, és hatékonyabban rangsorolhatják a szükséges védelmi intézkedéseket. Ezáltal jelentősen csökkenthető annak a kockázata, hogy egy kezdeti kibertámadás tényleges pénzügyi veszteséget okozzon.

Címlapkép forrása: Smith Collection/Gado/Getty Images

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