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Felvásárlás a magyar lízingpiacon: bővül a Merkantil Bank
Bank

Felvásárlás a magyar lízingpiacon: bővül a Merkantil Bank

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A Merkantil Bank megvásárolja a Business Lease Hungary Kft.-t, amivel az OTP Csoporthoz tartozó pénzintézet az operatív lízing és a flottakezelési szolgáltatások piacán bővíti a portfólióját. A százszázalékos üzletrész megvásárlásáról szóló megállapodást a felek már aláírták, a tranzakció pedig a hatósági jóváhagyások megszerzését követően, várhatóan szeptemberben zárul le a közlemény szerint.

A nemzetközi lízingpiacon egyre nagyobb az igény a komplex, szolgáltatásalapú megoldásokra, azon belül is kifejezetten az operatív lízinghez kapcsolódó flottakezelésre. Mivel ez a szegmens Magyarországon a nyugat-európai országokhoz képest még kevésbé elterjedt,

a terület jelentős növekedési potenciállal bír.

Ezt a piaci rést fedi le a több mint 35 éves múltra visszatekintő Business Lease, amely a kelet-közép-európai régió egyik meghatározó mobilitási és flottakezelő szolgáltatója.

A felvásárlás jól illeszkedik a Merkantil Bank és az OTP-csoport stratégiájába,

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amelynek célja a mobilitási és lízingportfólió szélesítése. Az akvizíció révén a bankcsoport újabb piaci szaktudással és iparági tapasztalattal erősíti az operatív lízing területén nyújtott hazai szolgáltatásait - közölték.

Az eddigi tulajdonos, az AutoBinck Group NV azzal indokolta az üzletet, hogy a gyorsan konszolidálódó piaci környezetben a fenntartható növekedés leginkább a nagyobb pénzintézetekkel való együttműködés révén biztosítható. Ennek a stratégiának a része a magyarországi leányvállalat értékesítése is.

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