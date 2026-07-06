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Kapitány István bejelentette: leváltja az EXIM vezérigazgatóját
Bank

Kapitány István bejelentette: leváltja az EXIM vezérigazgatóját

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Visszahívta az EXIM és a MEHIB vezérigazgatóját, Berta Adriennt a gazdasági és energetikai miniszter.

A mai napon intézkedtem Dr. Berta Adrienn visszahívásáról az EXIM Bank Zrt.-nél és a MEHIB Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségeiből, valamint valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából."

- közölte Facebook-oldalán Kapitány István.

Berta Adrienn 2025 májusától töltötte be az EXIM vezérigazgatói pozícióját, emellett egyidejűleg a Start Garancia Zrt. igazgatóságának elnöke is volt. Karrierjét a Szegedi Tudományegyetem jogász képzésének elvégzése után a Baker & McKenzie Ügyvédi Irodában és az Imre és Társai Ügyvédi Irodában kezdte. 2007-ben az MKK Magyar Követeléskezelő Zrt.-nél helyezkedett el menedzserként, 2009-ben tett jogi szakvizsgát, később szakközgazdász képesítést is szerzett. 2009-től a CIB Banknál dolgozott különböző területeken. A Magyar Fejlesztési Banknál az Üzletirányítási Igazgatóság ügyvezető igazgatója volt 2017-től 2019-ig. 2020-2022 között aktívan közreműködött a Start Garancia Zrt. megújításában és átszervezésében, valamint működésének stabilizálásában, majd 2022-2025 között üzleti vezérigazgató-helyettes volt az EXIM Magyarországnál.

dr. Berta Adrienn
EXIM Magyarország, vezérigazgató
Dr. Berta Adrienn több éves vezetői, vállalati finanszírozási és vállalati jogi, valamint banki tapasztalattal rendelkező szakember. Az EXIM Magyarország vezérigazgatója, amely pozíciót 2025 májusától
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