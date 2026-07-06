Kapitány István bejelentette: leváltja az EXIM vezérigazgatóját

A mai napon intézkedtem Dr. Berta Adrienn visszahívásáról az EXIM Bank Zrt.-nél és a MEHIB Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségeiből, valamint valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából."
- közölte Facebook-oldalán Kapitány István.
Berta Adrienn 2025 májusától töltötte be az EXIM vezérigazgatói pozícióját, emellett egyidejűleg a Start Garancia Zrt. igazgatóságának elnöke is volt. Karrierjét a Szegedi Tudományegyetem jogász képzésének elvégzése után a Baker & McKenzie Ügyvédi Irodában és az Imre és Társai Ügyvédi Irodában kezdte. 2007-ben az MKK Magyar Követeléskezelő Zrt.-nél helyezkedett el menedzserként, 2009-ben tett jogi szakvizsgát, később szakközgazdász képesítést is szerzett. 2009-től a CIB Banknál dolgozott különböző területeken. A Magyar Fejlesztési Banknál az Üzletirányítási Igazgatóság ügyvezető igazgatója volt 2017-től 2019-ig. 2020-2022 között aktívan közreműködött a Start Garancia Zrt. megújításában és átszervezésében, valamint működésének stabilizálásában, majd 2022-2025 között üzleti vezérigazgató-helyettes volt az EXIM Magyarországnál.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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