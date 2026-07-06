Tömérdek aranyat tárolnak Londonban, most a Citi is belép a piacra

A bank közleménye szerint a London Precious Metals Clearing Limited (LPMCL) tagságával a Citi immár arany-, ezüst-, platina- és palládiumelszámolási szolgáltatásokat is kínálhat ügyfeleinek Londonban.
Az elszámolótagok kulcsszerepet töltenek be a brit fővárosban, ahol több mint 1000 milliárd dollár értékű aranyat tárolnak.
Ők üzemeltetik ugyanis azokat a trezorokat, amelyekben a nemesfémek gazdát cserélnek a szerződések teljesítése során. A tagság emellett közvetlen hozzáférést biztosít a fizikai rúdaranyhoz, ami lehetőséget ad az arbitrázslehetőségek kihasználására, például amikor a nemesfémet New Yorkba vagy az ázsiai piacokra szállítják.
A Citi belépése komoly erősödést jelent a londoni piacnak, amelyet az elmúlt évtizedekben több nagy hitelintézet is elhagyott, köztük a Deutsche Bank, a Bank of Nova Scotia és a Barclays. Legutóbb 2016-ban vettek fel új elszámolóbankot, amikor az ICBC Standard Bank megvásárolta a Barclays 2000 tonnás kapacitású trezorját.
A Citi a Malca-Amit nevű biztonságtechnikai és logisztikai céggel együttműködve annak
a londoni Heathrow repülőtér közelében található trezorját használja majd.
José Cogolludo, a Citi árupiaci üzletágának vezetője elmondta, hogy a tagság elnyerése a bank régóta sikeresen működő nemesfém-üzletágának természetes kiterjesztése.
A Citi mellett az LPMCL jelenlegi tagjai közé tartozik a JPMorgan Chase, a HSBC, az UBS és az ICBC Standard Bank. Értéktári tárolást a brit jegybank, a Bank of England is végez, de elsősorban más központi bankok számára. A tavaly októberi hírek szerint a Morgan Stanley is azt tervezi, hogy fizikai nemesfém-szolgáltatásait trezor- és elszámolási tevékenységgel egészíti ki.
James Cressy, az LPMCL elnöke kiemelte, hogy a Citi felvétele hűen tükrözi a tagfelvételi folyamat nyitottságát és átláthatóságát, amely lehetővé teszi az új szereplők bekapcsolódását a globális tőzsdén kívüli nemesfémpiac elszámolási rendszerébe.
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