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A Bank of England is enyhítheti a bankok tőkekövetelményeit
Bank

A Bank of England is enyhítheti a bankok tőkekövetelményeit

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A Bank of England bemutatta azokat a terveket, amelyekkel enyhítené a bankokra vonatkozó tőkekövetelményeket. A lépés célja, hogy a brit pénzintézetek szabályozását közelebb hozzák a nemzetközi normákhoz - írja a Reuters.

A jegybank Pénzügypolitikai Bizottsága (FPC) közölte, hogy

  • mérsékelné a tőkeáttételi mutató hatását, amely arra kötelezi a hitelezőket, hogy a teljes eszközállományukhoz mérten egy meghatározott minimális tőkét tartsanak fenn,
  • emellett a testület megkezdi a tőkepufferek rugalmasabb felhasználásának kidolgozását is, hogy azokat könnyebben fel lehessen szabadítani anélkül, hogy ez automatikusan korlátozná a részvényeseknek kifizethető osztalékot.

A testület egyes tagjai ugyanakkor aggodalmuknak adtak hangot, mivel a javasolt változtatások szerintük a piaci alapú tőkeáttétel nemkívánatos növekedéséhez vezethetnek, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a brit kulcsfontosságú piacok ellenálló képességét.

Az FPC decemberben egy százalékponttal, 13 százalékra csökkentette a bankok számára előírt tőke becsült mértékét, ami az első ilyen jellegű enyhítés volt a 2000-es évek végi globális pénzügyi válság óta. Ezzel párhuzamosan indult el a tőkeáttételi mutató és a pufferek felülvizsgálata is, amelyet az amerikai tőkeáttételi követelmények novemberi lazítása előzött meg.

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a hét nagy brit bank közül háromnál ez vált az effektív korláttá,

ami a nemzetközi versenytársaikhoz képest szigorúbb kötelezettségeket rótt rájuk.

A jegybank a tervek szerint kivezetné az anticiklikus tőkeáttételi puffert a mutatóból, a többi tőkepuffer nagyobb részét pedig felszabadíthatóvá tenné. A becslések szerint ez 0,2 százalékponttal mérsékelné a nagy brit bankok tőkeáttételi követelményeit, amelyek jelenleg valamivel 3 százalék felett alakulnak.

A nagybankokat képviselő AFME üdvözölte a döntést,

rámutatva, hogy a korábbi keretrendszer indokolatlan többletszigort tartalmazott, és egyre inkább gátolta a piaci működést.

A tőkepufferek rugalmasabb felhasználását célzó munka – amelynek célja, hogy piaci feszültség idején is fenntartsa a bankok hitelezési aktivitását – kizárólag a nagy, elsősorban belföldi fókuszú pénzintézeteket érinti, mint a Lloyds, a NatWest és a Santander UK, mivel a globális bankok szabályozását a bázeli előírások határozzák meg. Az év későbbi szakaszában társadalmi egyeztetésre bocsátandó csomag részeként a bankok több évet kapnak majd a pufferek újraépítésére.

Az FPC hosszabb távon egyetlen, válsághelyzetben felszabadítható puffer bevezetését látná célszerűnek, ez azonban csak nemzetközi konszenzus esetén valósítható meg. A jegybank által szintén kedden közzétett, legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentés emellett felhívta a figyelmet a hitelből finanszírozott részvényvásárlásokból, a mesterséges intelligencia jelentette kiberbiztonsági veszélyekből, valamint a technológiai és MI-szektorba áramló spekulatív befektetésekből eredő növekvő kockázatokra.

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