EBRD: történelmi mélypontra esett a rossz hitelek aránya a régiónkban

A feltörekvő európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított londoni pénzintézet a közép- és kelet-európai bankrendszerek pénzügyi stabilitásának erősítését szolgáló Bécsi Kezdeményezés keretében figyeli a nem teljesítő banki kinnlevőségek (NPL) változásait az Európai Bizottsággal, az Európai Beruházási Bankkal (EIB), a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) és a Világbank-csoporttal együttműködésben.

A 38 oldalas éves beszámolójában az EBRD kimutatja, hogy 2025-ben 4,8 százalékkal 28,6 milliárd euróra nőtt a rossz kinnlevőségek összege a vizsgált 17 közép- és kelet-európai bankrendszerben. Ennek ellenére a térségi bankrendszerek bruttó követelés-portfoliójához mért

átlagos NPL-ráta 0,09 százalékponttal 1,8 százalékos történelmi mélypontra süllyedt.

Az EBRD hangsúlyozza: a rossz kinnlevőségek összegének emelkedése és az NPL-ráták egyidejű csökkenése azt mutatja, hogy a hitelkihelyezések értékének növekedési üteme meghaladta a nem teljesítővé vált kitettségek emelkedésének mértékét.

Az összesítés szerint Szlovénia rosszhitel-állományának összege nőtt a legnagyobb mértékben: a szlovén gazdaság NPL-volumene 53,9 százalékkal volt magasabb decemberben, mint egy évvel korábban, mindenekelőtt a feldolgozóiparban zajló átütemezési folyamatok miatt.

Magyarországon 9,5 százalékkal, Romániában 13 százalékkal emelkedett tavaly a nem teljesítő követelésállomány összege.

A magyar nominális NPL-állomány decemberben 4,2 milliárd eurót tett ki. Az EBRD szerint ez a magyar bankrendszer bruttó követelés-portfoliójához mérve 2,6 százalékos NPL-rátának felelt meg. A magyar bankrendszer rosszhitel-rátája ugyanakkor a volumen emelkedése ellenére 0,1 százalékponttal csökkent.

Mi itt írtunk a 2025-ös NPL-adatokról:

A térségi NPL-rátát az EBRD olyan törtszámból konvertálja, amelynek számlálójában a teljes NPL-összeg, nevezőjében a bruttó kinnlevőség-állomány szerepel.

A keddi EBRD-jelentés szerint a nem teljesítő kinnlevőség-portfoliókra képzett átlagos fedezeti ráta 2025 végén a rosszhitel-állomány 62,7 százalékának felelt meg; ez 1,5 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A magyar bankrendszer NPL-fedezeti rátája a vizsgált időszak végén 59,4 százalék volt, 1,8 százalékponttal magasabb, mint egy évvel korábban.

Az EBRD kimutatása szerint Ukrajnában meredeken, 16,4 százalékponttal 13,9 százalékra - az orosz invázió kezdete óta a legalacsonyabb szintre - süllyedt tavaly a rossz kinnlevőségek rátája, miután a nominális NPL-volumen 56,4 százalékkal 3,9 milliárd euróra csökkent. Az EBRD szerint ennek elsődleges oka a régről fennálló problémás követelésállomány nagyszabású leírása és az új, magas minőségű kihelyezések bővülése volt.

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