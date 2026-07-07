ÉLŐ  33'
ARG
Argentína 0 1 Egyiptom
EGY
  gól: Yasser Ibrahim Hanafi 15'
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Bank

Eladó az USA legnagyobb független fizetésforgalmi szolgáltatója

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Fiserv, az USA legnagyobb nem banki fizetésforgalmi vállalata tárgyalásokat folytat több amerikai nagybankkal – köztük a JPMorgannel és a Bank of Americával – a betétikártyás tranzakciókat kezelő fizetési infrastruktúra-üzletágának értékesítéséről. Az esetleges eladás egy nehéz évet követően merült fel, amely során a társaság piaci értéke jelentősen csökkent, működését pedig vezetőségi változások is nehezítették.

Egy, az ügyet jól ismerő forrás szerint az elmúlt hónapokban a Wells Fargo és a PNC Financial Services Group is részt vett az egyeztetéseken. Az informátor ugyanakkor hozzátette, hogy a

megállapodás egyelőre bizonytalan, és a tárgyalások akár eredménytelenül is zárulhatnak

- írja a Reuters.

Az eladásra kínált STAR Network üzletág biztosítja azt az infrastruktúrát, amely a betétikártyás, ATM-es és e-kereskedelmi tranzakciókat, valamint a bankok, a kereskedők és a fogyasztók közötti pénzmozgásokat bonyolítja. A hálózat a Fiserv adatai szerint

Még több Bank

A Bank of England is enyhítheti a bankok tőkekövetelményeit

Kicsúszik az irányítás a kezek közül? Súlyos fenyegetésre figyelmeztet Bank of England

Kivonulhat Törökországból Európa legnagyobb bankja

több mint 115 millió betétikártya-birtokost szolgál ki, akiknek a kártyáit több mint 2800 pénzügyi intézmény bocsátotta ki.

A tervezett ügylet hátterében az áll, hogy Amerika legnagyobb bankjai igyekeznek kihasználni a kedvezőbbé váló szabályozási környezetet a tevékenységük bővítésére. A Wall Street Journal – amely elsőként számolt be a tárgyalásokról – rámutatott, hogy egy ilyen felvásárlás lehetővé tenné a hitelintézetek számára a betétikártyás tranzakciós díjakra vonatkozó szövetségi szabályozási limitek megkerülését.

Néhány érdeklődő azonban már visszalépett a tárgyalásoktól, mivel tartanak attól, hogy egy ilyen tranzakció komoly ellenállásba ütközne a törvényhozók, a szabályozó hatóságok és a kereskedők részéről. A Fiserv részvényei, amelyek az idén eddig 23 százalékot estek, a hétfői zárás utáni kereskedésben 4,4 százalékot erősödtek.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden
Tisza-kormány: Kapitány István lecserélte az MVM vezéreit, elsötétült az M1 képernyője
Valami megroppant a kulisszák mögött: hitelösszeomlástól féltik a pénzügyi rendszert, lépett az egyik bankóriás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility