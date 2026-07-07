Eladó az USA legnagyobb független fizetésforgalmi szolgáltatója

A Fiserv, az USA legnagyobb nem banki fizetésforgalmi vállalata tárgyalásokat folytat több amerikai nagybankkal – köztük a JPMorgannel és a Bank of Americával – a betétikártyás tranzakciókat kezelő fizetési infrastruktúra-üzletágának értékesítéséről. Az esetleges eladás egy nehéz évet követően merült fel, amely során a társaság piaci értéke jelentősen csökkent, működését pedig vezetőségi változások is nehezítették.

Egy, az ügyet jól ismerő forrás szerint az elmúlt hónapokban a Wells Fargo és a PNC Financial Services Group is részt vett az egyeztetéseken. Az informátor ugyanakkor hozzátette, hogy a

megállapodás egyelőre bizonytalan, és a tárgyalások akár eredménytelenül is zárulhatnak

- írja a Reuters.

Az eladásra kínált STAR Network üzletág biztosítja azt az infrastruktúrát, amely a betétikártyás, ATM-es és e-kereskedelmi tranzakciókat, valamint a bankok, a kereskedők és a fogyasztók közötti pénzmozgásokat bonyolítja. A hálózat a Fiserv adatai szerint

több mint 115 millió betétikártya-birtokost szolgál ki, akiknek a kártyáit több mint 2800 pénzügyi intézmény bocsátotta ki.

A tervezett ügylet hátterében az áll, hogy Amerika legnagyobb bankjai igyekeznek kihasználni a kedvezőbbé váló szabályozási környezetet a tevékenységük bővítésére. A Wall Street Journal – amely elsőként számolt be a tárgyalásokról – rámutatott, hogy egy ilyen felvásárlás lehetővé tenné a hitelintézetek számára a betétikártyás tranzakciós díjakra vonatkozó szövetségi szabályozási limitek megkerülését.

Néhány érdeklődő azonban már visszalépett a tárgyalásoktól, mivel tartanak attól, hogy egy ilyen tranzakció komoly ellenállásba ütközne a törvényhozók, a szabályozó hatóságok és a kereskedők részéről. A Fiserv részvényei, amelyek az idén eddig 23 százalékot estek, a hétfői zárás utáni kereskedésben 4,4 százalékot erősödtek.