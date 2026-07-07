Kicsúszik az irányítás a kezek közül? Súlyos fenyegetésre figyelmeztet Bank of England

A Bank of England keddi féléves pénzügyi stabilitási jelentése arra figyelmeztet, hogy a mesterséges intelligencia egyre nagyobb kockázatot jelent a pénzügyi rendszer stabilitására, miközben a befektetők hatalmas összegeket tesznek fel a technológia sikerére.

A jegybank szerint a korábban azonosított veszélyek – a túlértékelt részvényárak, a magas államadósság és a kockázatos vállalati magánhitelezés – továbbra sem tűntek el. Ezekhez ráadásul új kockázatok is társultak, hiszen a befektetők, köztük a hedge fundok egyre inkább tőkeáttétellel, azaz

hitelből vásárolnak részvényeket, miközben a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek komoly eladósodás árán finanszírozzák beruházásaikat.

A brit jegybank rámutatott, hogy a mesterséges intelligenciára irányuló befektetések megtérüléséhez a technológia széles körű és nyereséges elterjedésére, az új infrastruktúra kiépülésére, valamint a szektor folyamatos, könnyű tőkeellátására lenne szükség. Amennyiben ezek a kilátások kedvezőtlen irányba változnak, az a részvényárak hirtelen esését válthatja ki, amit a magas piaci koncentráció, a hasonló irányú momentumstratégiák és a növekvő tőkeáttétel tovább felerősíthet.

A jegybank arra is figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok jövőbeli nyereségessége kulcsfontosságú lesz adósságuk fenntarthatósága szempontjából, miközben a hitelfelvételi gyakorlataik átláthatatlansága egy esetleges válság mélységét is súlyosbíthatja.

Mindezek ellenére a Bank of England szerint a brit bankrendszer továbbra is ellenálló. A jegybank olyan javaslatokat is előterjesztett, amelyek válsághelyzetben megkönnyítenék a pénzintézetek számára tőkepuffereik felszabadítását, ezzel biztosítva a reálgazdaság folyamatos hitelezését.

A szabályozó hatóságok világszerte fokozott figyelemmel kísérik a mesterséges intelligencia hatásait, a fejlett modellekhez kapcsolódó kiber- és működési kockázatoktól kezdve egészen az emberi beavatkozás nélkül működő, úgynevezett ügynök-alapú rendszerek jelentette kihívásokig. Sarah Breeden, a jegybank alkormányzója korábban már jelezte, hogy a kockázatok kezeléséhez dedikált AI-szabályozásra lehet szükség, mivel a jelenlegi keretrendszerek nem az önállóan cselekvő agentecre lettek szabva.

A jelentés szerint egyelőre kérdéses, hogy a fejlettebb mesterséges intelligencia inkább a kiberbűnözőknek vagy a védekező oldalon állóknak kedvez-e. Az azonban valószínű, hogy a pénzintézeteknek a jövőben sokkal gyakoribb szoftverfrissítéseket kell végrehajtaniuk, ami önmagában is növeli a működési fennakadások kockázatát.

Forrás: Reuters

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