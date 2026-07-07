Kivonulhat Törökországból Európa legnagyobb bankja

Az HSBC kedden bejelentette, hogy felülvizsgálja a törökországi lakossági és vállalati banki tevékenységét, és ennek során minden lehetőséget mérlegel. A lépés a pénzintézet átfogó egyszerűsítési stratégiájába illeszkedik, amelynek célja, hogy kivonuljon azokról a piacokról, ahol nem rendelkezik kellő méretű jelenléttel - írja a Reuters.

A brit hitelintézet tájékoztatása szerint a felülvizsgálat nem érinti a nagyvállalati és intézményi szolgáltatásokat, így például a befektetési banki üzletágat sem.

Az ázsiai piacokra fókuszáló HSBC az elmúlt években

több olyan országból is kivonult, ahol méretgazdaságossági szempontból hátrányba került,

vagy ahol a jövedelmezőség elmaradt a várakozásoktól. A folyamat hátterében az a stratégiai felülvizsgálat áll, amelyet Georges Elhedery vezérigazgató még 2024 októberében indított el a bank földrajzi jelenlétének szűkítése érdekében.

A pénzintézet az elmúlt időszakban értékesítette többek között

a Srí Lanka-i és

a franciaországi lakossági banki üzletágát, emellett

jelenleg az egyiptomi tevékenységét is felülvizsgálat alatt tartja.

A bank közleménye szerint a mostani folyamat a törökországi leányvállalat, a HSBC Türkiye lakossági banki üzletágának, valamint a főként belföldi igényekkel rendelkező kis- és középvállalati ügyfélkörének minden lehetséges jövőbeli alternatíváját számba veszi,

döntés azonban egyelőre nem született.

Az HSBC hangsúlyozta, hogy stratégiája értelmében azokon a területeken kívánja megerősíteni pozícióit és növelni piaci részesedését, ahol egyértelmű versenyelőnnyel rendelkezik, és ahol a legnagyobb esély mutatkozik a növekedésre, valamint az ügyfelek hatékony kiszolgálására.

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