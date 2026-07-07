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Új pénzügyi tanácsadói hálózatot indít az Intesa Sanpaolo, Magyarországon is bevezetik
Bank

Új pénzügyi tanácsadói hálózatot indít az Intesa Sanpaolo, Magyarországon is bevezetik

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Új pénzügyi tanácsadói hálózatot indít az Intesa Sanpaolo Közép- és Kelet-Európában, valamint Egyiptomban. A bankcsoport új szolgáltatása Magyarországon és Szlovákiában is bevezetés alatt áll, a vállalat célja pedig az, hogy a jelenlegi üzleti terv végére egy 1200 fős tanácsadói csapattal mintegy egymillió kiemelt ügyfelet szolgáljon ki - közölte az Intesa magyar leánybankja, a CIB.

A nemzetközi leánybankoknál bevezetett vagyonkezelési és tanácsadási modell az olasz Fideuram hálózat gyakorlatára épül, amely a személyre szabott megoldásokat és a hosszú távú ügyfélkapcsolatokat helyezi előtérbe.

A magyarországi és szlovákiai indulást követően a szolgáltatást fokozatosan kiterjesztik

Horvátországra, Szerbiára, Szlovéniára, Romániára, Albániára, Bosznia-Hercegovinára, Moldovára, Ukrajnára, Csehországra, valamint Egyiptomra. Az Intesa Sanpaolo 2026–2029-es üzleti tervének részét képező stratégia keretében az 1200 pénzügyi tanácsadó munkáját 2500 ügyfélkapcsolati menedzser is segíti majd a hálózat működésében.

A tanácsadók munkáját olyan fejlett technológiai platformok támogatják, mint a BlackRock Aladdin Wealth rendszere, emellett összetett kockázatelemzési modellek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a különböző piaci körülmények között is hatékonyan tudják kiszolgálni az ügyfeleket. Az új működési modell a korábbiaknál nagyobb rugalmasságot biztosít a munkavégzés helyszíne és ideje tekintetében, ezáltal a szolgáltatások szorosabban igazodhatnak a megbízók időbeosztásához és igényeihez - közölték.

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A portfólióban befektetési, vagyonvédelmi és tanácsadási megoldások egyaránt szerepelnek.

Ezeket a bankcsoport saját leányvállalatai, például az Eurizon és az Intesa Sanpaolo Assicurazioni, valamint nemzetközi vagyonkezelő partnerek biztosítják, ötvözve a helyi bankok piaci ismereteit a nagy nemzetközi vállalatcsoport nyújtotta stabil háttérrel - tette hozzá a közlemény.

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