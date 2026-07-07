POR
Portugália 0 1 Spanyolország
ESP
 Vége
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok 1 4 Belgium
BEL
 Vége
Nyolcaddöntö
ARG
Argentína Egyiptom
EGY
 Ma 18:00
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc Kolumbia
COL
 Ma 22:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
FONTOS Bod Péter Ákos: vége a piacellenes korszaknak, de stabilizálni kell a költségvetést
Valami megroppant a kulisszák mögött: hitelösszeomlástól féltik a pénzügyi rendszert, lépett az egyik bankóriás
Bank

Valami megroppant a kulisszák mögött: hitelösszeomlástól féltik a pénzügyi rendszert, lépett az egyik bankóriás

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az HSBC visszavonul a magánhitel-piac kockázatosabb szegmenséből. Európa legnagyobb bankja az elmúlt hetekben több ügyfelének is jelezte, hogy nem újítja meg hitelkereteit, miután néhány nagy visszhangot kiváltó csőd megkérdőjelezte a szektor hitelbírálati gyakorlatát, és a kitettségük csökkentésére késztette a pénzintézeteket - számolt be a Financial Times.

A bankhoz közel álló források szerint

az HSBC úgy döntött, felhagy az olyan magánhitelalapok finanszírozásával, amelyek nem biztosítanak a vállalt kockázattal arányos, megfelelő hozamot.

A pénzintézet a jövőben a kevésbé kockázatos alapok hitelezésére összpontosít. Egy forrás hangsúlyozta, hogy a bank érdeklődése a magánpiaci eszközök iránt továbbra is erős, csupán hozzáigazítja a szektorhoz kapcsolódó kockázati toleranciáját.

Az HSBC több ügyfél esetében is megszünteti az úgynevezett mögöttes tőkeáttételt (back leverage) – vagyis azt a hitelforrást, amelyet a magánhitelalapok vehetnek igénybe –, egyéb szolgáltatásait azonban továbbra is biztosítja számukra. A bankok évente több százmilliárd dollárt helyeznek ki ezen a csatornán keresztül, ami elvileg rendkívül jövedelmező, ám közvetett kitettséget is jelent a mögöttes hitelek teljesítményével szemben.

Még több Bank

K&H: nagyot javultak a vállalati kilátások

Robbanásveszélyes a helyzet Oroszországban: bankválság fenyeget egy európai hírszerzési jelentés szerint

Észrevétlenül üríthetik le a bankszámlánkat: új fegyvert élesített a Visa

Az HSBC mellett más pénzintézetek is óvatosabbá váltak a magánhitel-piac kockázatosabb szegmenseiben. A Barclays vezérigazgatója, C. S. Venkatakrishnan már tavaly áprilisban jelezte, hogy a bank korlátozza a bizonyos strukturált finanszírozási partnereknek nyújtott hitelezést. A két nagy brit bank visszalépése arra kényszeríti a magánhitelalapokat, hogy alternatív finanszírozási forrásokat keressenek hiteleik jövedelmezőségének fenntartásához.

A brit pénzintézetek kockázatvállalási hajlandóságát az áthidaló hitelezéssel foglalkozó Market Financial Solutions összeomlása rendítette meg. A társaság csalási vádak közepette dőlt be tavaly februárban, több mint 2 milliárd font adósságot hagyva maga után. A Barclays 228 millió fontos céltartalékot képzett a veszteségek fedezésére, míg az HSBC 400 millió dolláros leírást könyvelt el az Apollo eszközfedezetű hitelezési üzletágának, az Atlas SP-nek nyújtott finanszírozás miatt.

Ezeket az eseményeket megelőzte két nagyobb amerikai csőd is, a Tricolor autóhitelező és a First Brands Group autóalkatrész-gyártó bukása, amelyek már korábban portfóliójuk átvizsgálására sarkallták a hitelezőket. Egy vezető befektetési bankár úgy fogalmazott, hogy a hitelezési állomány áttekintése után nem volt szép a látvány. A szabályozó hatóságok szintén egyre határozottabban figyelmeztetnek a bankok és a magánhitelalapok összefonódására; az Európai Központi Bank szerint ugyanis fennáll a veszélye annak, hogy a piaci sokkhatások átterjednek, felerősödnek és szétterülnek a pénzügyi rendszeren belül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: új hangot ütött meg Vitézy Dávid a Parlamentben, folytatódnak a személycserék
Kijev csapdát sejt, kritikus a helyzet a Krímben - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Észrevétlenül üríthetik le a bankszámlánkat: új fegyvert élesített a Visa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility