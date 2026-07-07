Valami megroppant a kulisszák mögött: hitelösszeomlástól féltik a pénzügyi rendszert, lépett az egyik bankóriás

A bankhoz közel álló források szerint

az HSBC úgy döntött, felhagy az olyan magánhitelalapok finanszírozásával, amelyek nem biztosítanak a vállalt kockázattal arányos, megfelelő hozamot.

A pénzintézet a jövőben a kevésbé kockázatos alapok hitelezésére összpontosít. Egy forrás hangsúlyozta, hogy a bank érdeklődése a magánpiaci eszközök iránt továbbra is erős, csupán hozzáigazítja a szektorhoz kapcsolódó kockázati toleranciáját.

Az HSBC több ügyfél esetében is megszünteti az úgynevezett mögöttes tőkeáttételt (back leverage) – vagyis azt a hitelforrást, amelyet a magánhitelalapok vehetnek igénybe –, egyéb szolgáltatásait azonban továbbra is biztosítja számukra. A bankok évente több százmilliárd dollárt helyeznek ki ezen a csatornán keresztül, ami elvileg rendkívül jövedelmező, ám közvetett kitettséget is jelent a mögöttes hitelek teljesítményével szemben.

Az HSBC mellett más pénzintézetek is óvatosabbá váltak a magánhitel-piac kockázatosabb szegmenseiben. A Barclays vezérigazgatója, C. S. Venkatakrishnan már tavaly áprilisban jelezte, hogy a bank korlátozza a bizonyos strukturált finanszírozási partnereknek nyújtott hitelezést. A két nagy brit bank visszalépése arra kényszeríti a magánhitelalapokat, hogy alternatív finanszírozási forrásokat keressenek hiteleik jövedelmezőségének fenntartásához.

A brit pénzintézetek kockázatvállalási hajlandóságát az áthidaló hitelezéssel foglalkozó Market Financial Solutions összeomlása rendítette meg. A társaság csalási vádak közepette dőlt be tavaly februárban, több mint 2 milliárd font adósságot hagyva maga után. A Barclays 228 millió fontos céltartalékot képzett a veszteségek fedezésére, míg az HSBC 400 millió dolláros leírást könyvelt el az Apollo eszközfedezetű hitelezési üzletágának, az Atlas SP-nek nyújtott finanszírozás miatt.

Ezeket az eseményeket megelőzte két nagyobb amerikai csőd is, a Tricolor autóhitelező és a First Brands Group autóalkatrész-gyártó bukása, amelyek már korábban portfóliójuk átvizsgálására sarkallták a hitelezőket. Egy vezető befektetési bankár úgy fogalmazott, hogy a hitelezési állomány áttekintése után nem volt szép a látvány. A szabályozó hatóságok szintén egyre határozottabban figyelmeztetnek a bankok és a magánhitelalapok összefonódására; az Európai Központi Bank szerint ugyanis fennáll a veszélye annak, hogy a piaci sokkhatások átterjednek, felerősödnek és szétterülnek a pénzügyi rendszeren belül.

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