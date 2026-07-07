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Védelmi bankot alapít kilenc NATO-tagállam, Romániában lesz a regionális irodája
Bank

Védelmi bankot alapít kilenc NATO-tagállam, Romániában lesz a regionális irodája

MTI
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Védelmi és biztonsági beruházásokat finanszírozó nemzetközi pénzintézet alapításáról írt alá szándéknyilatkozatot kilenc ország az ankarai NATO-csúcson. A Kanada által koordinált Védelmi, Biztonsági és Reziliencia Bank (DSRB) egyik regionális irodája Romániában fog működni - jelentette be kedden Nicusor Dan román elnök.
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A román államfő Facebook-bejegyzése szerint az új multilaterális pénzintézet

  • az ipari kapacitások fejlesztésének támogatásával, valamint
  • a kis- és középvállalkozások finanszírozási költségeinek csökkentésével

fog hozzájárulni a tagállamok védelmi beruházásaihoz.

Alapító tagként Románia megerősíti elkötelezettségét az új együttműködési eszköz fejlesztése iránt, és megtiszteltetésnek tartja, hogy otthont adhat a bank egyik regionális irodájának

- írta a román elnök.

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A Kanada, Albánia, Belgium, Görögország, Lettország, Luxemburg, Románia, Törökország és Ukrajna által aláírt szándéknyilatkozatban a DSRB alapítói leszögezik:

az új bankkal kiegészíteni akarják, nem pedig megkettőzni

a védelmi beruházások rendelkezésére álló nemzeti és nemzetközi finanszírozási eszközöket. Az alapító államok szerint a geopolitikai környezet sürgős lépéseket igényel, ezért mindent megtesznek azért, hogy az új pénzintézet már 2027-ben megkezdhesse tevékenységét.

Az Ankarában aláírt szándéknyilatkozatban felidézték, hogy a közös fellépéshez a sikeres montreali tárgyalások adták a szükséges alapot. Mark Carney kanadai miniszterelnök áprilisban jelentette be, hogy a fokozott geopolitikai kockázatokkal szembenéző országok újrafegyverkezésének finanszírozása érdekében megalapítandó Védelmi, Biztonsági és Reziliencia Banknak Kanadában lesz a székhelye.

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A volt NATO-biztonsági tanácsadók, egykori magas rangú katonai tisztségviselők és bankárok által kezdeményezett bank a tervek szerint mintegy

135 milliárd dollárt (Több mint 40 ezer milliárd forintot) gyűjtene össze védelmi projektek finanszírozására,

különösen olyan országokban, amelyek nehezen jutnak hozzá kedvezőbb kamatozású forrásokhoz.

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